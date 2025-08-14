https://ria.ru/20250814/posolstvo-2035161745.html

Канада создала на Украине девять библиотек с экстремистской литературой

Канада создала на Украине девять библиотек с экстремистской литературой

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Посольство Канады в 1990-е годы создало на Украине девять Канадско-украинских библиотечных центров с экстремистской и националистической литературой, сообщила РИА Новости бывший сотрудник Канадско-украинского центра в Донецке Людмила Мочалова. "Такая библиотека Канадско-украинского центра, она не была уникальной, она не была единственной. Таких центров посольство Канады открыло в Украине девять, на тот момент, когда я работала. И литература была там точно такая же. Вот я знакомилась с фондом тех библиотек, в основном литература присутствовала экстремистского характера. И наряду с ней уже там и художественная литература, и по другим отраслям знания…", - сказала РИА Новости библиотекарь. Библиотечные центры с изданной на Западе экстремистской литературой были размещены в областных центрах юго-востока Украины. "Я была в Одессе, и была в Днепропетровске… Да, посольство Канады пооткрывало такие вот центры. И в Мариуполе был, и в других городах были. В основном, это в областных центрах было. Первоначально была открыта в Луганске такая библиотека, на базе педагогического института. Но их больше привлекало, они сами - наш куратор из Канады, Степан Горлач, это известный писатель на тот момент, и поэт. Вот, он сказал, что в Донецке вот наиболее такая удачная, потому что центр города, уникальная библиотека (здание – ред.), архитектура…. Ссылаясь на образец Донецкой библиотеки, нашего Канадско-украинского центра, подобные центры уже начали существовать и в других областях", - сказала собеседница агентства. Первоначально в фонды Канадско-украинского центра в Донецке посольство Канады передало 20 000 книг. За время существования центра фонд разросся до 35 000 изданий. "Основная часть этой литературы носила экстремистский характер. Поскольку там были произведения и Петлюры, вот его статьи, дальше - Мерчука, это известного деятеля УПА* (террористическая организация, запрещена в России). Коновальца, Степана Бандеры, и многих других деятелей украинской повстанческой армии. И поэтому, естественно, эта литература носила такой экстремистский характер", - подытожила сотрудница библиотеки.* Запрещенная в России террористическая организация

