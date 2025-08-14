Рейтинг@Mail.ru
Почти половина поляков не верят, что стране грозит война, показал опрос - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 14.08.2025 (обновлено: 10:33 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/polsha-2035185244.html
Почти половина поляков не верят, что стране грозит война, показал опрос
Почти половина поляков не верят, что стране грозит война, показал опрос - РИА Новости, 14.08.2025
Почти половина поляков не верят, что стране грозит война, показал опрос
Почти половина поляков не верят, что их стране в течение следующих пяти лет грозит война, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:32:00+03:00
2025-08-14T10:33:00+03:00
в мире
россия
польша
европа
дональд туск
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_0:111:2001:1236_1920x0_80_0_0_fdbbc19570724a2c02864d4704c4ee21.jpg
ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Почти половина поляков не верят, что их стране в течение следующих пяти лет грозит война, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Pollster Research Institute. Отвечая на вопрос, считают ли они, что Польше грозит война в течение следующих пяти лет, 49% респондентов ответили отрицательно. Реальной угрозу посчитали 26% опрошенных граждан, а 25% респондентов не имели никакого мнения по этому вопросу. Опрос был проведён с 9 по 11 августа этого года. В нём приняли участие 1006 взрослых поляков. Данные о погрешности не приводятся. В конце июля премьер Польши Дональд Туск заявил, что в НАТО опасаются, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033571637.html
россия
польша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_102:0:1897:1346_1920x0_80_0_0_048224c2d6a1fcb9fa675e7f966079d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, европа, дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Польша, Европа, Дональд Туск, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Почти половина поляков не верят, что стране грозит война, показал опрос

Pollster Research Institute: 49% поляков не верят в угрозу войны в течение 5 лет

© AP Photo / Alik KepliczФлаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Почти половина поляков не верят, что их стране в течение следующих пяти лет грозит война, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Pollster Research Institute.
Отвечая на вопрос, считают ли они, что Польше грозит война в течение следующих пяти лет, 49% респондентов ответили отрицательно. Реальной угрозу посчитали 26% опрошенных граждан, а 25% респондентов не имели никакого мнения по этому вопросу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
12 августа, 08:00
Опрос был проведён с 9 по 11 августа этого года. В нём приняли участие 1006 взрослых поляков. Данные о погрешности не приводятся.
В конце июля премьер Польши Дональд Туск заявил, что в НАТО опасаются, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Мы будем скучать по конфликту на Украине: новый кризис может быть хуже
6 августа, 08:00
 
В миреРоссияПольшаЕвропаДональд ТускВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала