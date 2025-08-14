https://ria.ru/20250814/polsha-2035185244.html

Почти половина поляков не верят, что стране грозит война, показал опрос

ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Почти половина поляков не верят, что их стране в течение следующих пяти лет грозит война, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Pollster Research Institute. Отвечая на вопрос, считают ли они, что Польше грозит война в течение следующих пяти лет, 49% респондентов ответили отрицательно. Реальной угрозу посчитали 26% опрошенных граждан, а 25% респондентов не имели никакого мнения по этому вопросу. Опрос был проведён с 9 по 11 августа этого года. В нём приняли участие 1006 взрослых поляков. Данные о погрешности не приводятся. В конце июля премьер Польши Дональд Туск заявил, что в НАТО опасаются, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

