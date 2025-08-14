Рейтинг@Mail.ru
В Польше задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии - РИА Новости, 14.08.2025
04:12 14.08.2025 (обновлено: 04:46 14.08.2025)
В Польше задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии
В Польше задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии - РИА Новости, 14.08.2025
В Польше задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии
Спецслужбы Польши задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. РИА Новости, 14.08.2025
ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Спецслужбы Польши задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.Молодого гражданина Украины задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности. Его обвинили, в частности, в нанесении "враждебных надписей", ущемляющих "национальную гордость поляков", сообщил глава правительства.По утверждению Туска, задержанного украинца завербовали иностранные спецслужбы.
В Польше задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Спецслужбы Польши задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
Молодого гражданина Украины задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности. Его обвинили, в частности, в нанесении "враждебных надписей", ущемляющих "национальную гордость поляков", сообщил глава правительства.
По утверждению Туска, задержанного украинца завербовали иностранные спецслужбы.
