В Польше задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии

2025-08-14T04:12:00+03:00

2025-08-14T04:12:00+03:00

2025-08-14T04:46:00+03:00

ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Спецслужбы Польши задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.Молодого гражданина Украины задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности. Его обвинили, в частности, в нанесении "враждебных надписей", ущемляющих "национальную гордость поляков", сообщил глава правительства.По утверждению Туска, задержанного украинца завербовали иностранные спецслужбы.

2025

