США пользуются положением Зеленского, заявил европейский экс-дипломат - РИА Новости, 14.08.2025
09:25 14.08.2025
США пользуются положением Зеленского, заявил европейский экс-дипломат
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американская сторона понимает, что в настоящее время Владимир Зеленский находится в слабом политическом положении, и использует это, считает бывший европейский дипломат Балаж Ярабик. "Это момент максимального давления. Мое предположение состоит в том, что американцы осознают, что сейчас момент слабости для Зеленского, и используют это, когда (этот момент – ред.) так им необходим", - заявил Ярабик газете Financial Times. Сама газета пишет, что Зеленский сам виновен в том, что оказался в таком положении, в свете скандалов, связанных с украинскими антикоррупционными ведомствами. Ранее газета Guardian писала, что Зеленский поехал в Германию для участия вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами, в частности, из-за риска новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
в мире, германия, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, европейский совет, еврокомиссия, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Германия, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европейский совет, Еврокомиссия, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американская сторона понимает, что в настоящее время Владимир Зеленский находится в слабом политическом положении, и использует это, считает бывший европейский дипломат Балаж Ярабик.
"Это момент максимального давления. Мое предположение состоит в том, что американцы осознают, что сейчас момент слабости для Зеленского, и используют это, когда (этот момент – ред.) так им необходим", - заявил Ярабик газете Financial Times.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Киеве увидели в словах Трампа ловушку для Зеленского
Вчера, 06:45
Сама газета пишет, что Зеленский сам виновен в том, что оказался в таком положении, в свете скандалов, связанных с украинскими антикоррупционными ведомствами.
Ранее газета Guardian писала, что Зеленский поехал в Германию для участия вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами, в частности, из-за риска новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом.
Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Владимир Зеленский после онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Берлине. 13 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В США заметили странное поведение Зеленского в разговоре с Трампом
Вчера, 04:37
 
