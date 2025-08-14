Рейтинг@Mail.ru
На МЦК беспилотный поезд "Ласточка" курсирует почти год без происшествий - РИА Новости, 14.08.2025
21:55 14.08.2025
На МЦК беспилотный поезд "Ласточка" курсирует почти год без происшествий
На МЦК беспилотный поезд "Ласточка" курсирует почти год без происшествий - РИА Новости, 14.08.2025
На МЦК беспилотный поезд "Ласточка" курсирует почти год без происшествий
Беспилотный поезд "Ласточка" курсирует почти год с момента запуска на Московском центральном кольце (МЦК) без происшествий, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Беспилотный поезд "Ласточка" курсирует почти год с момента запуска на Московском центральном кольце (МЦК) без происшествий, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. "На московских путях уже год работает беспилотная "Ласточка". Состав преодолел несколько десятков тысяч километров без происшествий", - сказал Никитин в кулуарах международного форума по развитию беспилотных систем "Архипелаг 2025". РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). РЖД в феврале 2025 года сообщали РИА Новости, что беспилотная "Ласточка" с начала курсирования по МЦК проехала более 80 тысяч километров.
россия, андрей никитин (политик), московское центральное кольцо (мцк), ржд
Россия, Андрей Никитин (политик), Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД
На МЦК беспилотный поезд "Ласточка" курсирует почти год без происшествий

Никитин: беспилотный поезд "Ласточка" курсирует на МЦК без происшествий уже год

Беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК
Беспилотный поезд Ласточка на МЦК - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Беспилотный поезд "Ласточка" курсирует почти год с момента запуска на Московском центральном кольце (МЦК) без происшествий, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"На московских путях уже год работает беспилотная "Ласточка". Состав преодолел несколько десятков тысяч километров без происшествий", - сказал Никитин в кулуарах международного форума по развитию беспилотных систем "Архипелаг 2025".
РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).
РЖД в феврале 2025 года сообщали РИА Новости, что беспилотная "Ласточка" с начала курсирования по МЦК проехала более 80 тысяч километров.
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском
