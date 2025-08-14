Архитектурная подсветка украсила объекты в Ярославле, Угличе и Любиме

https://ria.ru/20250814/podsvetka-2035209827.html
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Архитектурная подсветка украсила здание Ярославского государственного педуниверситета в Ярославле, дом Истоминых в Угличе и мост в Любиме, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. "В рамках губернаторского проекта по установке архитектурно-художественного освещения завершены работы еще на ряде объектов. Это памятник культуры "Дом Истоминых" в Угличе, мост через реку Обнору в Любиме и здание естественно-географического факультета Ярославского государственного педагогического университета на Которосльной набережной в Ярославле", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Евраев, чьи слова приводит пресс-служба, напомнил, что проект по установке архитектурно-художественного освещения реализуется с 2022 года. "Начали его с Ярославля, затем распространили инициативу и на другие округа. Регион заиграл новыми красками. Это замечают и местные жители, и туристы. В настоящее время уже более 180 знаковых объектов по всей области получили декоративное оформление. Ведем переговоры с владельцами частных зданий. Рассчитываем, что они тоже присоединятся к проекту. Вместе сделаем наши города и округа еще ярче, красивее и безопаснее", - подчеркнул глава региона. По данным областного правительства, в 2025 году архитектурное освещение также появилось на ряде других значимых объектов: на зданиях администраций Некрасовского и Гаврилов-Ямского округов, церкви Петра, митрополита Московского, в Ростовском округе, Тихменевском центре досуга в Рыбинском округе. Кроме того, украшены стела 1000-летия Ярославля, фасад приемной комиссии ЯГТУ и школа №49 в областном центре, мост через реку Юхоть в Большесельском округе и школа №1 в Даниловском округе. "Подсветка меняет визуальный облик населенных пунктов, делает улицы более уютными и современными в вечернее время. В этом году будет украшено порядка 50 объектов", – отметил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.
