Мединский: Украина приняла лишь двух пленных, от которых ранее отказывалась

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украина при обмене приняла лишь двух пленных солдат из ранее опубликованного списка в 1000 военнослужащих, от которых Киев отказывался, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский."Из 1000 пленных вэсэушников..., которые обращались к (Владимиру) Зеленскому, украинская сторона приняла лишь 2 (два) чел.: 1. Бойчук Александр Вячеславович 14.10.1976, 2. Федоренко Владимир Викторович 16.02.1982", - сообщил Мединский в своем Telegram-канале."Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали", - с иронией добавил помощник президента.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула 84 своих военнослужащих с подконтрольной Украине территории, отдав взамен столько же украинских военнопленных.

