Песков рассказал о российской делегации на саммите на Аляске
Песков рассказал о российской делегации на саммите на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
Песков рассказал о российской делегации на саммите на Аляске
Российская делегация на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет достаточно представительной и большой, сообщил... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская делегация на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет достаточно представительной и большой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Отправляемся в достаточно непростую поездку, и наша делегация едет, делегация достаточно представительная, большая. Но и главное, что предстоят контакты двух президентов", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
