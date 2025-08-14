https://ria.ru/20250814/peskov-2035327933.html

Песков рассказал о российской делегации на саммите на Аляске

Песков рассказал о российской делегации на саммите на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025

Песков рассказал о российской делегации на саммите на Аляске

Российская делегация на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет достаточно представительной и большой, сообщил... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:28:00+03:00

2025-08-14T17:28:00+03:00

2025-08-14T17:40:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская делегация на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет достаточно представительной и большой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Отправляемся в достаточно непростую поездку, и наша делегация едет, делегация достаточно представительная, большая. Но и главное, что предстоят контакты двух президентов", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035325743.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков