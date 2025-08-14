Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил сроки подготовки встречи Путина и Трампа
17:24 14.08.2025 (обновлено: 17:31 14.08.2025)
Песков оценил сроки подготовки встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сроки для подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были беспрецедентно короткими, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи – с одной стороны. Но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о подготовке к встрече лидеров на Аляске.
Песков оценил сроки подготовки встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сроки для подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были беспрецедентно короткими, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи – с одной стороны. Но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о подготовке к встрече лидеров на Аляске.
Трамп хочет помочь решить кризис на Украине дипломатически, считает Песков
Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, Россия
 
 
Заголовок открываемого материала