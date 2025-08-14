https://ria.ru/20250814/peskov-2035325851.html
Песков оценил сроки подготовки встречи Путина и Трампа
Песков оценил сроки подготовки встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Песков оценил сроки подготовки встречи Путина и Трампа
Сроки для подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были беспрецедентно короткими, сообщил... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сроки для подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были беспрецедентно короткими, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи – с одной стороны. Но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о подготовке к встрече лидеров на Аляске.
