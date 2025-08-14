https://ria.ru/20250814/peskov-2035325851.html

Песков оценил сроки подготовки встречи Путина и Трампа

Песков оценил сроки подготовки встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025

Песков оценил сроки подготовки встречи Путина и Трампа

Сроки для подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были беспрецедентно короткими, сообщил... РИА Новости, 14.08.2025

аляска

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

сша

россия

встреча путина с уиткоффом 6 августа

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сроки для подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были беспрецедентно короткими, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи – с одной стороны. Но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о подготовке к встрече лидеров на Аляске.

аляска

сша

россия

