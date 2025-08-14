https://ria.ru/20250814/peregovory-2035224672.html
Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа на Аляске
Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа на Аляске
Переговоры РФ и США на Аляске состоятся в том числе в формате рабочего завтрака, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Переговоры РФ и США на Аляске состоятся в том числе в формате рабочего завтрака, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Беседа (президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - ред.) пройдет в формате тет-а-тет... Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа на Аляске
