Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа на Аляске
12:30 14.08.2025
Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Трампа на Аляске
Переговоры РФ и США на Аляске состоятся в том числе в формате рабочего завтрака, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Переговоры РФ и США на Аляске состоятся в том числе в формате рабочего завтрака, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Беседа (президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - ред.) пройдет в формате тет-а-тет... Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком", - сказал Ушаков журналистам.
© AP Photo / Jorge Silva, poolВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Переговоры РФ и США на Аляске состоятся в том числе в формате рабочего завтрака, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Беседа (президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - ред.) пройдет в формате тет-а-тет... Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Ушаков назвал главную тему встречи Путина и Трампа
РоссияСШААляскаЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
