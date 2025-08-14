https://ria.ru/20250814/peregovory-2035220060.html
Ушаков рассказал о характере переговоров Путина и Трампа
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут носить деловой характер, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут носить деловой характер, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Переговоры будут носить деловой характер", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
