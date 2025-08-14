Рейтинг@Mail.ru
Свыше 82 тысяч тонн тепличных овощей собрали в Подмосковье за 7 месяцев
14.08.2025
Свыше 82 тысяч тонн тепличных овощей собрали в Подмосковье за 7 месяцев
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аграрии Московской области собрали 82,8 тысячи тонн овощей защищенного грунта за первые семь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Среди собранных овощей более 26,4 тысячи тонн составляют помидоры, включая черри, сливовидные и коктейльные разновидности. В министерстве отметили, что в отрасли задействованы девять сельскохозяйственных организаций. Площадь теплиц, оснащенных современными системами климат-контроля и автоматизации, превышает 228 гектаров. Ранее стало известно, что предприятия Подмосковья произвели свыше 39 тысяч декалитров безалкогольных напитков с соком, морсов, напитков на растительном сырье и минеральной воде с начала 2025 года.
