Орбан рассказал, в каком случае наступит мир на Украине
Орбан рассказал, в каком случае наступит мир на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Орбан рассказал, в каком случае наступит мир на Украине
2025-08-14T14:46:00+03:00
БУДАПЕШТ, 14 авг - РИА Новости. Мир на Украине наступит, если президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут заключить соглашение о будущем мироустройстве, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если два больших босса, русский и американский, смогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем - речь идёт не только об Украине и войне с Россией, но и о вооружении, разоружении, энергетике и многих других вопросах - если два лидера смогут заключить сделку, в том числе по этим пунктам, мир наступит скоро", - сказал Орбан в интервью порталу PragerU. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
Орбан рассказал, в каком случае наступит мир на Украине
Орбан: мир на Украине наступит, если Путин и Трамп договорятся о мироустройстве