https://ria.ru/20250814/orban-2035275639.html

Орбан рассказал, в каком случае наступит мир на Украине

Орбан рассказал, в каком случае наступит мир на Украине - РИА Новости, 14.08.2025

Орбан рассказал, в каком случае наступит мир на Украине

Мир на Украине наступит, если президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут заключить соглашение о будущем мироустройстве, заявил... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T14:46:00+03:00

2025-08-14T14:46:00+03:00

2025-08-14T14:46:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg

БУДАПЕШТ, 14 авг - РИА Новости. Мир на Украине наступит, если президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут заключить соглашение о будущем мироустройстве, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если два больших босса, русский и американский, смогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем - речь идёт не только об Украине и войне с Россией, но и о вооружении, разоружении, энергетике и многих других вопросах - если два лидера смогут заключить сделку, в том числе по этим пунктам, мир наступит скоро", - сказал Орбан в интервью порталу PragerU. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.

https://ria.ru/20250812/orban-2034801224.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске