Эксперт оценил влияние встречи Путина и Трампа на ОПЕК+
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Итоги встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа могут косвенно повлиять на решения ОПЕК+ в отношении увеличения или сдерживания нефтедобычи после сентября, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Тем временем восемь стран ОПЕК+ до конца сентября завершают отход от "добровольных" дополнительных ограничений добычи. А 7 сентября они обсудят параметры добычи в дальнейшем. "Итоги встречи Трампа и Путина на Аляске напрямую не определяют решения ОПЕК+. Но косвенное влияние возможно. Если переговоры приведут к снижению геополитической напряженности, это может привести к сокращению риск-премии в цене на нефть и оказать давление на котировки. Тогда поднимется вероятность сдерживания увеличения добычи картелем", - прокомментировал эксперт. Скрябин добавил, что в случае роста напряженности на международной арене из-за того, что президенты не смогут договориться, можно ожидать поддержку нефтяным ценам, что позволит рассмотреть варианты более агрессивной борьбы за долю нефтяного рынка через увеличение добычи. В целом, по словам эксперта, альянс будет ориентироваться при принятии решения на баланс спроса и предложения на мировом рынке, уровень цен на нефть и динамику запасов в ключевых странах-потребителях. "Важную роль тут сыграет прогноз спроса со стороны Китая и Индии, а также темпы восстановления экономик развитых стран. Значимыми будут и данные по выполнению текущих квот участниками соглашения. Если дисциплина окажется высокой, альянс получит больше пространства для увеличения добычи", - объяснил Скрябин.
