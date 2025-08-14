Рейтинг@Mail.ru
Обновленный спорткомплекс готовят к открытию в Тюменской области
Тюменская область
 
17:00 14.08.2025
Обновленный спорткомплекс готовят к открытию в Тюменской области
Обновленный спорткомплекс готовят к открытию в Тюменской области - РИА Новости, 14.08.2025
Обновленный спорткомплекс готовят к открытию в Тюменской области
Спорткомплекс "Олимпия" после масштабной реконструкции откроют в поселке Боровский Тюменской области, залы и бассейн в нем адаптированы для занятий людей с... РИА Новости, 14.08.2025
тюменская область
тюменская область
александр моор
ТЮМЕНЬ, 14 авг - РИА Новости. Спорткомплекс "Олимпия" после масштабной реконструкции откроют в поселке Боровский Тюменской области, залы и бассейн в нем адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона Александр Моор с секретарем Генсовета "Единой России", первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым осмотрели готовящийся к открытию спорткомплекс. По словам губернатора, местные жители несколько лет назад всенародным голосованием решили реконструировать "Олимпию", в итоге комплекс полностью перестроили. "Практически построен новый спортивный комплекс, который сегодня позволяет заниматься более чем 15 видами спорта, проводить соревнования районного и областного уровня и всероссийского. Этот комплекс полностью адаптирован для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Создаем условия для занятий спортом наших участников специальной военной операции, которые получили инвалидность", - сообщил на пресс-подходе журналистам Александр Моор. По словам Моора, в регионе очень активно развивается футбол сидя, настольный теннис, следж-хоккей. В новом спорткомплексе такие возможности созданы, и жители будут ими пользоваться. Владимир Якушев подчеркнул, что "Единая Россия" во всех регионах страны уделяет особое внимание развитию инфраструктуры для занятий физкультурой и формирования у граждан активного образа жизни, поэтому открытие таких объектов, как "Олимпия", где можно тренироваться рядом с домом в уютных, комфортных условиях, вызывают интерес. Особенно он отметил специальное оборудование бассейна, благодаря которому в нем смогут заниматься и восстанавливаться после травм ветераны специальной военной операции.
тюменская область
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Обновленный спорткомплекс готовят к открытию в Тюменской области

Обновленный спорткомплекс "Олимпия" готовят к открытию в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 14 авг - РИА Новости. Спорткомплекс "Олимпия" после масштабной реконструкции откроют в поселке Боровский Тюменской области, залы и бассейн в нем адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Глава региона Александр Моор с секретарем Генсовета "Единой России", первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым осмотрели готовящийся к открытию спорткомплекс. По словам губернатора, местные жители несколько лет назад всенародным голосованием решили реконструировать "Олимпию", в итоге комплекс полностью перестроили.
13 августа, 19:49
Строительство межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику
13 августа, 19:49
"Практически построен новый спортивный комплекс, который сегодня позволяет заниматься более чем 15 видами спорта, проводить соревнования районного и областного уровня и всероссийского. Этот комплекс полностью адаптирован для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Создаем условия для занятий спортом наших участников специальной военной операции, которые получили инвалидность", - сообщил на пресс-подходе журналистам Александр Моор.
По словам Моора, в регионе очень активно развивается футбол сидя, настольный теннис, следж-хоккей. В новом спорткомплексе такие возможности созданы, и жители будут ими пользоваться.
Владимир Якушев подчеркнул, что "Единая Россия" во всех регионах страны уделяет особое внимание развитию инфраструктуры для занятий физкультурой и формирования у граждан активного образа жизни, поэтому открытие таких объектов, как "Олимпия", где можно тренироваться рядом с домом в уютных, комфортных условиях, вызывают интерес. Особенно он отметил специальное оборудование бассейна, благодаря которому в нем смогут заниматься и восстанавливаться после травм ветераны специальной военной операции.
13 августа, 18:58
Тюменская область в луганском Краснодоне восстанавливает жилые дома
13 августа, 18:58
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
