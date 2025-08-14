https://ria.ru/20250814/olimpiya-2035317050.html

Обновленный спорткомплекс готовят к открытию в Тюменской области

Обновленный спорткомплекс готовят к открытию в Тюменской области - РИА Новости, 14.08.2025

Обновленный спорткомплекс готовят к открытию в Тюменской области

Спорткомплекс "Олимпия" после масштабной реконструкции откроют в поселке Боровский Тюменской области, залы и бассейн в нем адаптированы для занятий людей с... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:00:00+03:00

2025-08-14T17:00:00+03:00

2025-08-14T17:00:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97306/59/973065992_0:237:2001:1362_1920x0_80_0_0_65fcd9e53aaa9370a47208c1e09457e9.jpg

ТЮМЕНЬ, 14 авг - РИА Новости. Спорткомплекс "Олимпия" после масштабной реконструкции откроют в поселке Боровский Тюменской области, залы и бассейн в нем адаптированы для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона Александр Моор с секретарем Генсовета "Единой России", первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым осмотрели готовящийся к открытию спорткомплекс. По словам губернатора, местные жители несколько лет назад всенародным голосованием решили реконструировать "Олимпию", в итоге комплекс полностью перестроили. "Практически построен новый спортивный комплекс, который сегодня позволяет заниматься более чем 15 видами спорта, проводить соревнования районного и областного уровня и всероссийского. Этот комплекс полностью адаптирован для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Создаем условия для занятий спортом наших участников специальной военной операции, которые получили инвалидность", - сообщил на пресс-подходе журналистам Александр Моор. По словам Моора, в регионе очень активно развивается футбол сидя, настольный теннис, следж-хоккей. В новом спорткомплексе такие возможности созданы, и жители будут ими пользоваться. Владимир Якушев подчеркнул, что "Единая Россия" во всех регионах страны уделяет особое внимание развитию инфраструктуры для занятий физкультурой и формирования у граждан активного образа жизни, поэтому открытие таких объектов, как "Олимпия", где можно тренироваться рядом с домом в уютных, комфортных условиях, вызывают интерес. Особенно он отметил специальное оборудование бассейна, благодаря которому в нем смогут заниматься и восстанавливаться после травм ветераны специальной военной операции.

https://ria.ru/20250813/moor-2035110964.html

https://ria.ru/20250813/moor-2035103808.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, александр моор