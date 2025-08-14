https://ria.ru/20250814/ogranicheniya-2035150920.html

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 14.08.2025

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T04:37:00+03:00

2025-08-14T04:37:00+03:00

2025-08-14T04:37:00+03:00

саратов

волгоград

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_0:206:3153:1980_1920x0_80_0_0_0e61c60e48ec091ec58cde141a6339ea.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Волгоград. Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший в Саратов.

https://ria.ru/20250813/ogranicheniya-2034918732.html

саратов

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, волгоград, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)