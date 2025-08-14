https://ria.ru/20250814/ogranicheniya-2035150920.html
В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Волгоград. Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший в Саратов.
