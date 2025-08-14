Рейтинг@Mail.ru
00:57 14.08.2025 (обновлено: 00:58 14.08.2025)
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саратов (Гагарин). Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
саратов
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Саратов (Гагарин). Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Саратов Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
