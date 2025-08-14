Рейтинг@Mail.ru
СБУ заочно предъявила обвинения Медведчуку
15:45 14.08.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Медведчуку
СБУ заочно предъявила обвинения Медведчуку - РИА Новости, 14.08.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Медведчуку
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном предъявлении обвинений в госизмене и поддержке РФ председателю совета движения "Другая Украина" Виктору... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном предъявлении обвинений в госизмене и поддержке РФ председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку и одиннадцати участникам организации, говорится в сообщении спецслужбы. СБУ заявила о получении показаний от задержанного в апреле в Польше украинского политолога Кирилла Молчанова. Молчанов якобы заявил о сотрудничестве "Другой Украины" со спецслужбами РФ и проведении "информационных диверсий" в их интересах. "Следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении Медведчуку и его "подчиненным", которые скрываются в России. Среди них: Денис Жарких, ⁠Артем Марчевский, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яков Таксюр, Юрий Дудкин, Руслан Коцаба, Наталья Хорошевская, Богдан Гиганов, Олег Ясинский, Александр Лазарев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Украины, уточняется в публикации. Среди них статьи о публичных призывах к смене конституционного строя на Украине, госизмене, коллаборационизме, нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой или религиозной принадлежности, а также поддержке РФ.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном предъявлении обвинений в госизмене и поддержке РФ председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку и одиннадцати участникам организации, говорится в сообщении спецслужбы.
СБУ заявила о получении показаний от задержанного в апреле в Польше украинского политолога Кирилла Молчанова. Молчанов якобы заявил о сотрудничестве "Другой Украины" со спецслужбами РФ и проведении "информационных диверсий" в их интересах.
"Следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении Медведчуку и его "подчиненным", которые скрываются в России. Среди них: Денис Жарких, ⁠Артем Марчевский, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яков Таксюр, Юрий Дудкин, Руслан Коцаба, Наталья Хорошевская, Богдан Гиганов, Олег Ясинский, Александр Лазарев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Украины, уточняется в публикации. Среди них статьи о публичных призывах к смене конституционного строя на Украине, госизмене, коллаборационизме, нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой или религиозной принадлежности, а также поддержке РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Зеленский хочет принудить Россию к окончанию СВО, заявил Медведчук
8 августа, 10:50
 
