СБУ заочно предъявила обвинения Медведчуку

СБУ заочно предъявила обвинения Медведчуку - РИА Новости, 14.08.2025

СБУ заочно предъявила обвинения Медведчуку

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном предъявлении обвинений в госизмене и поддержке РФ председателю совета движения "Другая Украина" Виктору... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:45:00+03:00

2025-08-14T15:45:00+03:00

2025-08-14T15:45:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о заочном предъявлении обвинений в госизмене и поддержке РФ председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку и одиннадцати участникам организации, говорится в сообщении спецслужбы. СБУ заявила о получении показаний от задержанного в апреле в Польше украинского политолога Кирилла Молчанова. Молчанов якобы заявил о сотрудничестве "Другой Украины" со спецслужбами РФ и проведении "информационных диверсий" в их интересах. "Следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении Медведчуку и его "подчиненным", которые скрываются в России. Среди них: Денис Жарких, ⁠Артем Марчевский, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яков Таксюр, Юрий Дудкин, Руслан Коцаба, Наталья Хорошевская, Богдан Гиганов, Олег Ясинский, Александр Лазарев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Фигурантам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Украины, уточняется в публикации. Среди них статьи о публичных призывах к смене конституционного строя на Украине, госизмене, коллаборационизме, нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой или религиозной принадлежности, а также поддержке РФ.

