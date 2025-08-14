https://ria.ru/20250814/obstrel-2035137892.html
Украинские войска 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
Украинские войска 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T00:17:00+03:00
2025-08-14T00:17:00+03:00
2025-08-14T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6f0be92ba153895c2158ea5a359fcbe6.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать шесть вооруженных атак - на горловском направлении. Две вооруженные атаки - на ясиноватском направлении. Всего выпущено 30 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление поступили сведения о ранении двух мирных жителей. Также управление сообщает о гибели одного и ранении еще одного человека 12 августа в Горловке и ранении двух человек 5 августа в Новоукраинке. За предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.
https://ria.ru/20250813/ataki-2035127953.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_1c6b7e955e65ef0ec6b3a9f4ae36b862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка
Украинские войска 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 боеприпасов