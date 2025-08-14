https://ria.ru/20250814/obstrel-2035137892.html

Украинские войска 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать шесть вооруженных атак - на горловском направлении. Две вооруженные атаки - на ясиноватском направлении. Всего выпущено 30 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление поступили сведения о ранении двух мирных жителей. Также управление сообщает о гибели одного и ранении еще одного человека 12 августа в Горловке и ранении двух человек 5 августа в Новоукраинке. За предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.

