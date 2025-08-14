https://ria.ru/20250814/oae-2035279983.html

ОАЭ оказали гуманитарное посредничество при возвращении российских военных

2025-08-14T14:54:00+03:00

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарное посредничество при возвращении 84 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны РФ. В четверг с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. "При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.

