ОАЭ оказали гуманитарное посредничество при возвращении российских военных - РИА Новости, 14.08.2025
14:54 14.08.2025
ОАЭ оказали гуманитарное посредничество при возвращении российских военных
в мире
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
оаэ
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарное посредничество при возвращении 84 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны РФ. В четверг с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. "При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.
киев
оаэ
в мире, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, оаэ
В мире, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, ОАЭ
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарное посредничество при возвращении 84 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны РФ.
В четверг с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.
В миреКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныОАЭ
 
 
Заголовок открываемого материала