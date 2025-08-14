https://ria.ru/20250814/npz-2035397436.html
В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ
В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ - РИА Новости, 14.08.2025
В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ
2025-08-14
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгоградской области, возникший после падения обломков БПЛА, полностью ликвидирован, сообщает администрация региона. В ночь на четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о возгорании и утечке нефтепродуктов на НПЗ из-за падения обломков БПЛА после атаки. По предварительным данным, пострадавших не было. "Пожар на НПЗ в Красноармейском районе полностью ликвидирован. К 19.30 ликвидировано открытое горение, в 20.13 пожар полностью потушен", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.
