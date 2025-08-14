Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/npz-2035397436.html
В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ
В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ - РИА Новости, 14.08.2025
В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгоградской области, возникший после падения обломков БПЛА, полностью ликвидирован, сообщает администрация... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T21:18:00+03:00
2025-08-14T21:18:00+03:00
происшествия
волгоградская область
красноармейский район
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгоградской области, возникший после падения обломков БПЛА, полностью ликвидирован, сообщает администрация региона. В ночь на четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о возгорании и утечке нефтепродуктов на НПЗ из-за падения обломков БПЛА после атаки. По предварительным данным, пострадавших не было. "Пожар на НПЗ в Красноармейском районе полностью ликвидирован. К 19.30 ликвидировано открытое горение, в 20.13 пожар полностью потушен", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250114/pozhar-1993584704.html
волгоградская область
красноармейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров
Происшествия, Волгоградская область, Красноармейский район, Андрей Бочаров
В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ

В Волгоградской области ликвидировали пожар на НПЗ после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгоградской области, возникший после падения обломков БПЛА, полностью ликвидирован, сообщает администрация региона.
В ночь на четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о возгорании и утечке нефтепродуктов на НПЗ из-за падения обломков БПЛА после атаки. По предварительным данным, пострадавших не было.
"Пожар на НПЗ в Красноармейском районе полностью ликвидирован. К 19.30 ликвидировано открытое горение, в 20.13 пожар полностью потушен", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.
Пожар после атаки БПЛА в Энгельсе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА
14 января, 09:23
 
ПроисшествияВолгоградская областьКрасноармейский районАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала