https://ria.ru/20250814/npo-2035346128.html
Минюст внес НПО "Репортеры без границ" в перечень нежелательных в России
Минюст внес НПО "Репортеры без границ" в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 14.08.2025
Минюст внес НПО "Репортеры без границ" в перечень нежелательных в России
Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, НПО "Репортеры... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:51:00+03:00
2025-08-14T17:51:00+03:00
2025-08-14T17:56:00+03:00
франция
россия
репортеры без границ
министерство юстиции рф (минюст россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_2285743732984f5a4fff7d7936ca4f1c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, НПО "Репортеры без границ", следует из соответствующей базы Минюста РФ."Reporters sans Frontières (RSF), ("Репортеры без границ"), Франция", - значится в перечне.Также туда включена организация из США Group 36 ("Группа 36").
https://ria.ru/20250814/npo-2035164792.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_74665f651eed81f06b2023c3ad5ccbec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, репортеры без границ, министерство юстиции рф (минюст россии), в мире
Франция, Россия, Репортеры без границ, Министерство юстиции РФ (Минюст России), В мире
Минюст внес НПО "Репортеры без границ" в перечень нежелательных в России
Минюст внес французскую НПО "Репортеры без границ" в перечень нежелательных в РФ