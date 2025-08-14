https://ria.ru/20250814/npo-2035346128.html

Минюст внес НПО "Репортеры без границ" в перечень нежелательных в России

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень неправительственных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, НПО "Репортеры без границ", следует из соответствующей базы Минюста РФ."Reporters sans Frontières (RSF), ("Репортеры без границ"), Франция", - значится в перечне.Также туда включена организация из США Group 36 ("Группа 36").

