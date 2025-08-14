https://ria.ru/20250814/nauka-2035086126.html

Ученые нашли новое противоядие от укусов змей

Ученые нашли новое противоядие от укусов змей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Микроводоросли помогут бороться с последствиями укусов ядовитых змей. К такому выводу пришли ученые БФУ в составе международного коллектива, проведя эксперимент с ядом американских змей ботропсов из семейства гадюковых, сообщило Минобрнауки РФ. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Ежегодно от укусов змей погибают десятки тысяч людей. Большинство смертельных случаев приходятся на тропические и субтропические страны Африки, Азии, Латинской Америки и Океании. Змеиный яд содержит белки, нарушающие свертываемость крови и приводящие к омертвению тканей. Существующие противоядия дороги и не всегда доступны, а также могут вызвать побочные эффекты (сыпь, недомогание, лихорадку и аллергические реакции).Как сообщил РИА Новости заведующий лабораторией микроклонального размножения БФУ имени Иммануила Канта, профессор Станислав Сухих, для этого эксперимента из коллекции Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева были взяты пресноводные зеленые водоросли Тетрадесмус косой (Scenedesmus obliquus) и Наннохлорис (Nannochloris sp).Биологи обработали клетки микроводорослей спиртами, которые осаждают полисахариды и позволяют отделить их от других компонентов клетки. Затем они протестировали способность полученных соединений подавлять активность токсинов. Для этого образцы яда в течение пяти минут выдерживали вместе с полисахаридами водорослей, после чего измеряли их способность разрушать белки и липиды, а также нарушать свертываемость крови."Мы доказали, что полисахариды, синтезируемые данными видами микроводорослей, связывают белки, содержащиеся в яде ботропсов, и почти полностью подавляют активность ключевых токсинов. Кроме того, полисахариды из водорослей предотвращают нарушение свертываемости крови и снижают активность фосфолипазы A2 — вещества, разрушающего липиды и повреждающего клеточные мембраны", — пояснил профессор.Он подчеркнул, что исследование, которое было проведено совместно с коллегами из Федерального университета Флуминенсе (Бразилия) и Кемеровского государственного университета (Кемерово), будет полезно при разработке новых препаратов для нейтрализации змеиных ядов, особенно в регионах, где доступ к медицинской помощи ограничен.По словам ученого, это открывает дальнейшие перспективы для поиска эффективного противоядия для многих разновидностей ядовитых змей, включая обыкновенную гадюку, которую можно встретить практически во всех регионах России.

