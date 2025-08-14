https://ria.ru/20250814/nalogi-2035396622.html

Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем

Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем - РИА Новости, 14.08.2025

Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал отмену региональных налогов для разработчиков беспилотных систем в регионе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T21:10:00+03:00

2025-08-14T21:10:00+03:00

2025-08-14T21:10:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_8fec51ef9cf1200fd39103de170a1e66.jpg

САМАРА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал отмену региональных налогов для разработчиков беспилотных систем в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства. В четверг в московском технопарке "Сколково" прошел международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". На пленарной сессии "Дронификация экономики: барьеры и перспективы" Федорищев анонсировал региональные меры поддержки для разработчиков беспилотных систем. "Мы приняли для себя решение: мы обнуляем полностью всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации, которой сейчас занимаемся откровенно мало. Если есть компания, которая готова вместе с нами посотрудничать, мы приглашаем", - цитирует пресс-служба Федорищева. В своем выступлении глава региона отметил, что в Самарской области создается институт беспилотным систем в широком смысле этого слова. "С одной стороны, это объединение всего потенциала ведущих двадцати вузов страны, с другой стороны — кампус, который мы строим по поручению правительства РФ. Если четыре года назад в концепции это был IT-кампус, то сейчас это кампус в полном смысле беспилотных технологий", - сказал Федорищев. По словам губернатора, на данный момент 64 команды разработчиков в Тольятти занимаются прорывными решениями в области беспилотных технологий. Помимо научного направления, Федорищев обратил внимание на необходимость развивать производство для беспилотных систем. "Сейчас предприятия Самарской области выпускают порядка 60 процентов комплектующих для беспилотных технологий в стране, имеется в виду авиация. Самарская область выпускает около четверти беспилотников физически, и это не предел. Все сообщество, которое занимается беспилотным сектором в стране, мы должны себе здесь ставить задачу быть исключительно номером один", - сказал Федорищев.

https://ria.ru/20250522/samara-2018401803.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев