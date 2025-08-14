https://ria.ru/20250814/nalogi-2035396622.html
Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем
Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем - РИА Новости, 14.08.2025
Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал отмену региональных налогов для разработчиков беспилотных систем в регионе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T21:10:00+03:00
2025-08-14T21:10:00+03:00
2025-08-14T21:10:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_8fec51ef9cf1200fd39103de170a1e66.jpg
САМАРА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал отмену региональных налогов для разработчиков беспилотных систем в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства. В четверг в московском технопарке "Сколково" прошел международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". На пленарной сессии "Дронификация экономики: барьеры и перспективы" Федорищев анонсировал региональные меры поддержки для разработчиков беспилотных систем. "Мы приняли для себя решение: мы обнуляем полностью всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации, которой сейчас занимаемся откровенно мало. Если есть компания, которая готова вместе с нами посотрудничать, мы приглашаем", - цитирует пресс-служба Федорищева. В своем выступлении глава региона отметил, что в Самарской области создается институт беспилотным систем в широком смысле этого слова. "С одной стороны, это объединение всего потенциала ведущих двадцати вузов страны, с другой стороны — кампус, который мы строим по поручению правительства РФ. Если четыре года назад в концепции это был IT-кампус, то сейчас это кампус в полном смысле беспилотных технологий", - сказал Федорищев. По словам губернатора, на данный момент 64 команды разработчиков в Тольятти занимаются прорывными решениями в области беспилотных технологий. Помимо научного направления, Федорищев обратил внимание на необходимость развивать производство для беспилотных систем. "Сейчас предприятия Самарской области выпускают порядка 60 процентов комплектующих для беспилотных технологий в стране, имеется в виду авиация. Самарская область выпускает около четверти беспилотников физически, и это не предел. Все сообщество, которое занимается беспилотным сектором в стране, мы должны себе здесь ставить задачу быть исключительно номером один", - сказал Федорищев.
https://ria.ru/20250522/samara-2018401803.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_385dd53678c30900e4ca7bb52f5f594e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем
Губернатор Самарской области анонсировал отмену налогов для разработчиков БПЛА
САМАРА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал отмену региональных налогов для разработчиков беспилотных систем в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В четверг в московском технопарке "Сколково" прошел международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". На пленарной сессии "Дронификация экономики: барьеры и перспективы" Федорищев
анонсировал региональные меры поддержки для разработчиков беспилотных систем.
"Мы приняли для себя решение: мы обнуляем полностью всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации, которой сейчас занимаемся откровенно мало. Если есть компания, которая готова вместе с нами посотрудничать, мы приглашаем", - цитирует пресс-служба Федорищева.
В своем выступлении глава региона отметил, что в Самарской области
создается институт беспилотным систем в широком смысле этого слова. "С одной стороны, это объединение всего потенциала ведущих двадцати вузов страны, с другой стороны — кампус, который мы строим по поручению правительства РФ. Если четыре года назад в концепции это был IT-кампус, то сейчас это кампус в полном смысле беспилотных технологий", - сказал Федорищев.
По словам губернатора, на данный момент 64 команды разработчиков в Тольятти занимаются прорывными решениями в области беспилотных технологий. Помимо научного направления, Федорищев обратил внимание на необходимость развивать производство для беспилотных систем.
"Сейчас предприятия Самарской области выпускают порядка 60 процентов комплектующих для беспилотных технологий в стране, имеется в виду авиация. Самарская область выпускает около четверти беспилотников физически, и это не предел. Все сообщество, которое занимается беспилотным сектором в стране, мы должны себе здесь ставить задачу быть исключительно номером один", - сказал Федорищев.