Рейтинг@Mail.ru
Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/nalogi-2035396622.html
Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем
Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем - РИА Новости, 14.08.2025
Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал отмену региональных налогов для разработчиков беспилотных систем в регионе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T21:10:00+03:00
2025-08-14T21:10:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_8fec51ef9cf1200fd39103de170a1e66.jpg
САМАРА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал отмену региональных налогов для разработчиков беспилотных систем в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства. В четверг в московском технопарке "Сколково" прошел международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". На пленарной сессии "Дронификация экономики: барьеры и перспективы" Федорищев анонсировал региональные меры поддержки для разработчиков беспилотных систем. "Мы приняли для себя решение: мы обнуляем полностью всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации, которой сейчас занимаемся откровенно мало. Если есть компания, которая готова вместе с нами посотрудничать, мы приглашаем", - цитирует пресс-служба Федорищева. В своем выступлении глава региона отметил, что в Самарской области создается институт беспилотным систем в широком смысле этого слова. "С одной стороны, это объединение всего потенциала ведущих двадцати вузов страны, с другой стороны — кампус, который мы строим по поручению правительства РФ. Если четыре года назад в концепции это был IT-кампус, то сейчас это кампус в полном смысле беспилотных технологий", - сказал Федорищев. По словам губернатора, на данный момент 64 команды разработчиков в Тольятти занимаются прорывными решениями в области беспилотных технологий. Помимо научного направления, Федорищев обратил внимание на необходимость развивать производство для беспилотных систем. "Сейчас предприятия Самарской области выпускают порядка 60 процентов комплектующих для беспилотных технологий в стране, имеется в виду авиация. Самарская область выпускает около четверти беспилотников физически, и это не предел. Все сообщество, которое занимается беспилотным сектором в стране, мы должны себе здесь ставить задачу быть исключительно номером один", - сказал Федорищев.
https://ria.ru/20250522/samara-2018401803.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_385dd53678c30900e4ca7bb52f5f594e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Региональные налоги отменят для самарских разработчиков беспилотных систем

Губернатор Самарской области анонсировал отмену налогов для разработчиков БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал отмену региональных налогов для разработчиков беспилотных систем в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В четверг в московском технопарке "Сколково" прошел международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". На пленарной сессии "Дронификация экономики: барьеры и перспективы" Федорищев анонсировал региональные меры поддержки для разработчиков беспилотных систем.
"Мы приняли для себя решение: мы обнуляем полностью всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации, которой сейчас занимаемся откровенно мало. Если есть компания, которая готова вместе с нами посотрудничать, мы приглашаем", - цитирует пресс-служба Федорищева.
В своем выступлении глава региона отметил, что в Самарской области создается институт беспилотным систем в широком смысле этого слова. "С одной стороны, это объединение всего потенциала ведущих двадцати вузов страны, с другой стороны — кампус, который мы строим по поручению правительства РФ. Если четыре года назад в концепции это был IT-кампус, то сейчас это кампус в полном смысле беспилотных технологий", - сказал Федорищев.
По словам губернатора, на данный момент 64 команды разработчиков в Тольятти занимаются прорывными решениями в области беспилотных технологий. Помимо научного направления, Федорищев обратил внимание на необходимость развивать производство для беспилотных систем.
"Сейчас предприятия Самарской области выпускают порядка 60 процентов комплектующих для беспилотных технологий в стране, имеется в виду авиация. Самарская область выпускает около четверти беспилотников физически, и это не предел. Все сообщество, которое занимается беспилотным сектором в стране, мы должны себе здесь ставить задачу быть исключительно номером один", - сказал Федорищев.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Ученые создали систему искусственного интеллекта для беспилотников
22 мая, 09:07
 
Самарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала