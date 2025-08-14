https://ria.ru/20250814/moshenniki-2035291384.html

Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей

Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей - РИА Новости, 14.08.2025

Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей

Пенсионерка из Калининграда добралась до Москвы, чтобы перевести мошенникам более 17 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:24:00+03:00

2025-08-14T15:24:00+03:00

2025-08-14T15:24:00+03:00

происшествия

москва

калининград

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg

КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Пенсионерка из Калининграда добралась до Москвы, чтобы перевести мошенникам более 17 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД. В ОМВД России по Центральному району города Калининграда обратилась 79-летняя местная жительница, она рассказала, что стала жертвой дистанционных аферистов и лишилась более 17 миллионов рублей. Заявительнице в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника портала госуслуг, который сообщил женщине о том, что к ее банковскому счету получили доступ третьи лица и что ее сбережения в опасности. После этого в диалог с пенсионеркой вступил другой "сотрудник" и убедил пенсионерку, что ей необходимо снять все сбережения и перевести их на "безопасный счет". "Запуганная пожилая жительница янтарного края, поверив злоумышленникам, отправилась в столицу, так как филиала банка, в котором находились ее денежные средства, в Калининграде нет. Прилетев в Москву, женщина сняла все денежные средства и перевела их на указанные мошенниками банковские реквизиты, после чего вернулась домой", - говорится в Telegram-канале УМВД. Отмечается, что отвела пенсионерку в отдел полиции ее внучка, которая заметила странное поведение бабушки и узнала, зачем та ездила в Москву. Потерпевшая написала заявление о совершенном в отношении нее мошенничестве. "В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250814/moskva-2035273583.html

https://ria.ru/20250814/moshenniki-2035176076.html

москва

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, калининград, министерство внутренних дел рф (мвд россии)