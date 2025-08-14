Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/moshenniki-2035291384.html
Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей
Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей - РИА Новости, 14.08.2025
Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей
Пенсионерка из Калининграда добралась до Москвы, чтобы перевести мошенникам более 17 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:24:00+03:00
2025-08-14T15:24:00+03:00
происшествия
москва
калининград
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Пенсионерка из Калининграда добралась до Москвы, чтобы перевести мошенникам более 17 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД. В ОМВД России по Центральному району города Калининграда обратилась 79-летняя местная жительница, она рассказала, что стала жертвой дистанционных аферистов и лишилась более 17 миллионов рублей. Заявительнице в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника портала госуслуг, который сообщил женщине о том, что к ее банковскому счету получили доступ третьи лица и что ее сбережения в опасности. После этого в диалог с пенсионеркой вступил другой "сотрудник" и убедил пенсионерку, что ей необходимо снять все сбережения и перевести их на "безопасный счет". "Запуганная пожилая жительница янтарного края, поверив злоумышленникам, отправилась в столицу, так как филиала банка, в котором находились ее денежные средства, в Калининграде нет. Прилетев в Москву, женщина сняла все денежные средства и перевела их на указанные мошенниками банковские реквизиты, после чего вернулась домой", - говорится в Telegram-канале УМВД. Отмечается, что отвела пенсионерку в отдел полиции ее внучка, которая заметила странное поведение бабушки и узнала, зачем та ездила в Москву. Потерпевшая написала заявление о совершенном в отношении нее мошенничестве. "В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250814/moskva-2035273583.html
https://ria.ru/20250814/moshenniki-2035176076.html
москва
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, калининград, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Калининград, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей

Пенсионерка из Калининграда в Москве перевела мошенникам 17 млн рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Пенсионерка из Калининграда добралась до Москвы, чтобы перевести мошенникам более 17 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В ОМВД России по Центральному району города Калининграда обратилась 79-летняя местная жительница, она рассказала, что стала жертвой дистанционных аферистов и лишилась более 17 миллионов рублей. Заявительнице в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника портала госуслуг, который сообщил женщине о том, что к ее банковскому счету получили доступ третьи лица и что ее сбережения в опасности. После этого в диалог с пенсионеркой вступил другой "сотрудник" и убедил пенсионерку, что ей необходимо снять все сбережения и перевести их на "безопасный счет".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Москве задержали соучастницу мошенников
Вчера, 14:43
"Запуганная пожилая жительница янтарного края, поверив злоумышленникам, отправилась в столицу, так как филиала банка, в котором находились ее денежные средства, в Калининграде нет. Прилетев в Москву, женщина сняла все денежные средства и перевела их на указанные мошенниками банковские реквизиты, после чего вернулась домой", - говорится в Telegram-канале УМВД.
Отмечается, что отвела пенсионерку в отдел полиции ее внучка, которая заметила странное поведение бабушки и узнала, зачем та ездила в Москву. Потерпевшая написала заявление о совершенном в отношении нее мошенничестве.
"В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - добавили в пресс-службе.
Пожилая женщина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Российских пенсионеров будут учить распознавать угрозы от мошенников
Вчера, 09:46
 
ПроисшествияМоскваКалининградМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала