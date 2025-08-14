https://ria.ru/20250814/moshenniki-2035247010.html

ЦБ подготовил советы, как обезопасить себя от мошенников в Telegram

Банк России совместно с МВД подготовил "карточки" с описанием того, как обезопасить свой аккаунт в Telegram, сообщает регулятор.

2025-08-14T13:46:00+03:00

технологии

центральный банк рф (цб рф)

telegram

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Банк России совместно с МВД подготовил "карточки" с описанием того, как обезопасить свой аккаунт в Telegram, сообщает регулятор. "Даже в условиях ограничений на звонки через мессенджер, введенных для защиты от мошенников, нужно уделять внимание безопасности данных. В карточках, которые мы подготовили вместе с МВД, рассказываем о простых, но действенных правилах, которые обезопасят аккаунт в пару кликов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ. Первым делом ЦБ и МВД советуют включить двухфакторную аутентификацию и установить "облачный пароль", это обезопасит учетную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона. Также рекомендуется не хранить во вкладке "Избранное" важные сведения и запретить незнакомцам звонить через Тelegram. "Скройте свой номер телефона от посторонних глаз. Это обеспечить вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев... Периодически проверяйте список устройств, имеющих доступ к вашему аккаунту", - также советуют в ЦБ и МВД.

Ольга Фомченкова

