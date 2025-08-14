https://ria.ru/20250814/moshenniki-2035247010.html
ЦБ подготовил советы, как обезопасить себя от мошенников в Telegram
ЦБ подготовил советы, как обезопасить себя от мошенников в Telegram - РИА Новости, 14.08.2025
ЦБ подготовил советы, как обезопасить себя от мошенников в Telegram
Банк России совместно с МВД подготовил "карточки" с описанием того, как обезопасить свой аккаунт в Telegram, сообщает регулятор. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:46:00+03:00
2025-08-14T13:46:00+03:00
2025-08-14T13:46:00+03:00
технологии
центральный банк рф (цб рф)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Банк России совместно с МВД подготовил "карточки" с описанием того, как обезопасить свой аккаунт в Telegram, сообщает регулятор. "Даже в условиях ограничений на звонки через мессенджер, введенных для защиты от мошенников, нужно уделять внимание безопасности данных. В карточках, которые мы подготовили вместе с МВД, рассказываем о простых, но действенных правилах, которые обезопасят аккаунт в пару кликов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ. Первым делом ЦБ и МВД советуют включить двухфакторную аутентификацию и установить "облачный пароль", это обезопасит учетную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона. Также рекомендуется не хранить во вкладке "Избранное" важные сведения и запретить незнакомцам звонить через Тelegram. "Скройте свой номер телефона от посторонних глаз. Это обеспечить вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев... Периодически проверяйте список устройств, имеющих доступ к вашему аккаунту", - также советуют в ЦБ и МВД.
https://ria.ru/20250115/telegram-1993757933.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, центральный банк рф (цб рф), telegram
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Telegram
ЦБ подготовил советы, как обезопасить себя от мошенников в Telegram
ЦБ и МВД подготовили советы по обеспечению безопасности аккаунта в Telegram
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Банк России совместно с МВД подготовил "карточки" с описанием того, как обезопасить свой аккаунт в Telegram, сообщает регулятор.
"Даже в условиях ограничений на звонки через мессенджер, введенных для защиты от мошенников, нужно уделять внимание безопасности данных. В карточках, которые мы подготовили вместе с МВД, рассказываем о простых, но действенных правилах, которые обезопасят аккаунт в пару кликов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ
.
Первым делом ЦБ и МВД советуют включить двухфакторную аутентификацию и установить "облачный пароль", это обезопасит учетную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона.
Также рекомендуется не хранить во вкладке "Избранное" важные сведения и запретить незнакомцам звонить через Тelegram.
"Скройте свой номер телефона от посторонних глаз. Это обеспечить вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев... Периодически проверяйте список устройств, имеющих доступ к вашему аккаунту", - также советуют в ЦБ и МВД.