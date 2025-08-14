Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе митинг оппозиции перенесли с центральной площади на вокзал - РИА Новости, 14.08.2025
15:40 14.08.2025
В Кишиневе митинг оппозиции перенесли с центральной площади на вокзал
В Кишиневе митинг оппозиции перенесли с центральной площади на вокзал
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" в Молдавии Илан Шор объявил о переносе запланированного на 16 августа митинга в Кишиневе с центральной площади на площадь у железнодорожного вокзала в связи с давлением властей. Ранее Шор анонсировал на этот день протест против произвола властей и призвал сторонников выйти на центральную площадь Кишинева, однако позже правительство распространило сообщение, что в этот день на той площади будет развернута выставка силовых структур Молдавии, приуроченная ко Дню диаспоры. "Нам отказали в праве провести мирный протест в центре Кишинева. Власти сгоняют на площадь силовиков со всей Молдавии под вымышленными предлогами, лишь бы запретить наш митинг. Но в Кишиневе есть не только площадь Великого Национального собрания — здесь много мест, где нас будет так же видно и слышно. И мы приняли решение изменить локацию, 16 августа в 15:00 (совпадает с мск) встречаемся на железнодорожном вокзале Кишинева", — говорится в распространенном для СМИ сообщении политика. Политик опроверг утверждения о финансировании протестов. "Мы никому не платим за протесты. Мы компенсируем людям зарплату, которую они теряют, приходя отстаивать свое будущее", - добавил он. Во вторник молдавская полиция обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста 16 августа, организованной блоком "Победа", под предлогом того, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации Молдавии и может считаться не мирной демонстрацией, а скорее "инструментом преступного воздействия". Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" в Молдавии Илан Шор объявил о переносе запланированного на 16 августа митинга в Кишиневе с центральной площади на площадь у железнодорожного вокзала в связи с давлением властей.
Ранее Шор анонсировал на этот день протест против произвола властей и призвал сторонников выйти на центральную площадь Кишинева, однако позже правительство распространило сообщение, что в этот день на той площади будет развернута выставка силовых структур Молдавии, приуроченная ко Дню диаспоры.
"Нам отказали в праве провести мирный протест в центре Кишинева. Власти сгоняют на площадь силовиков со всей Молдавии под вымышленными предлогами, лишь бы запретить наш митинг. Но в Кишиневе есть не только площадь Великого Национального собрания — здесь много мест, где нас будет так же видно и слышно. И мы приняли решение изменить локацию, 16 августа в 15:00 (совпадает с мск) встречаемся на железнодорожном вокзале Кишинева", — говорится в распространенном для СМИ сообщении политика.
Политик опроверг утверждения о финансировании протестов. "Мы никому не платим за протесты. Мы компенсируем людям зарплату, которую они теряют, приходя отстаивать свое будущее", - добавил он.
Во вторник молдавская полиция обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста 16 августа, организованной блоком "Победа", под предлогом того, что эта акция якобы представляет собой преднамеренный этап социально-политической дестабилизации Молдавии и может считаться не мирной демонстрацией, а скорее "инструментом преступного воздействия".
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
