Молдавская партия "Шанс" обжалует отказ в регистрации на выборах

Оппозиционная партия "Шанс" обжалует отказ в регистрации на выборах в Молдавии
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил РИА Новости о намерении обжаловать в Высшей судебной палате решение Апелляционной палаты об отказе в повторной регистрации на предстоящих выборах.
Ранее в четверг Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу на решение ЦИК республики об отказе партии "Шанс" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.
"Мы продолжим борьбу. Сейчас готовим протест на это незаконное решение. Подадим жалобу в Высшую судебную палату, чтобы доказать всем проходимцам, что оппозиция действует правильно и уважает законы страны, а они – режим Санду – нет ", - сказал Лунгу .
Партия "Шанс" ранее уже предпринимала попытки регистрации для участия в выборах, однако столкнулась с отказом избирательных органов.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.