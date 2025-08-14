Шор обвинил власти Молдавии в пренебрежении к диаспоре в России

https://ria.ru/20250814/moldavija-2035394903.html

КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Лидер политблока "Победа" Илан Шор назвал "открытым унижением" решение властей Молдавии открыть только два избирательных участка в России для парламентских выборов, сообщил он РИА Новости. В июле молдавская диаспора в России передала через посольство Молдавии в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД республики, с требованием принять меры для открытия большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для молдавских граждан, находящихся в РФ. Однако власти Молдавии проигнорировали этот запрос — на сегодняшний день в РФ по-прежнему планируют открыть всего два участка. "Крупнейшая в мире молдавская диаспора — более 350 тысяч человек — живет в России. Именно в России предварительно зарегистрировались для голосования больше всего избирателей — свыше 12,5 тысячи человек. Для них молдавские власти хотят открыть два участка. Как должны чувствовать себя молдаване, живущие в России? Это открытое унижение", - заявил Шор. Политик сравнил ситуацию с Италией, где зарегистрировались всего 350 избирателей, но для них планируется открыть 73 участка. "В Италии зарегистрировались голосовать 350 человек — это данные ЦИК Молдовы. И для них откроют 73 участка. По одному участку на четверых? Серьезно?" - возмутился лидер "Победы". По словам политика, многие представители диаспоры уже выражают недовольство сложившейся ситуацией. "Многие наши соотечественники уже сейчас говорят о несправедливости этой ситуации, о том, что их перестали считать людьми в своем государстве", - отметил он. Шор предупредил, что на парламентские выборы явка может быть еще выше, чем на президентские, и спрогнозировал негативную реакцию избирателей на действия властей. Президент Молдавии Майя Санду, пришедшая к власти в 2020 году, проводит курс на евроинтеграцию и неоднократно обвиняла Россию в попытках вмешательства во внутренние дела республики, что Москва категорически отвергает. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

