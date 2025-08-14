https://ria.ru/20250814/mitroshina-2035211263.html

Суд оставил блогера Митрошину под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:08:00+03:00

москва

россия

александра митрошина

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья. Чертановский суд Москвы в середине июня продлил Митрошиной срок домашнего ареста на два месяца. На каждом заседании её защита указывает, что из-за ограничений блогер фактически не может вести предпринимательскую деятельность, хотя она хотела бы сохранить рабочие места. В этой связи адвокат и сама Митрошина просят избрать более мягкую меру - запрет определенных действий. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.

Ольга Фомченкова

