Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил блогера Митрошину под домашним арестом - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/mitroshina-2035211263.html
Суд оставил блогера Митрошину под домашним арестом
Суд оставил блогера Митрошину под домашним арестом - РИА Новости, 14.08.2025
Суд оставил блогера Митрошину под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:08:00+03:00
2025-08-14T12:08:00+03:00
происшествия
москва
россия
александра митрошина
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004043237_0:0:1032:580_1920x0_80_0_0_e4b5dc873ba3c419dff9e82c209fa1ad.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья. Чертановский суд Москвы в середине июня продлил Митрошиной срок домашнего ареста на два месяца. На каждом заседании её защита указывает, что из-за ограничений блогер фактически не может вести предпринимательскую деятельность, хотя она хотела бы сохранить рабочие места. В этой связи адвокат и сама Митрошина просят избрать более мягкую меру - запрет определенных действий. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
https://ria.ru/20250430/mitroshina-2003751730.html
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004113521.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004043237_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c7ef5881a077b7b7306cd7eac42a17fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, александра митрошина, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд оставил блогера Митрошину под домашним арестом

Суд оставил обвиняемую в отмывании денег блогера Митрошину под домашним арестом

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександра Митрошина
Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александра Митрошина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласил решение судья.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
30 апреля, 15:58
Чертановский суд Москвы в середине июня продлил Митрошиной срок домашнего ареста на два месяца. На каждом заседании её защита указывает, что из-за ограничений блогер фактически не может вести предпринимательскую деятельность, хотя она хотела бы сохранить рабочие места. В этой связи адвокат и сама Митрошина просят избрать более мягкую меру - запрет определенных действий.
Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Блогер Митрошина будет отбывать домашний арест в квартире свекра
10 марта, 15:10
 
ПроисшествияМоскваРоссияАлександра МитрошинаМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала