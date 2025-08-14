https://ria.ru/20250814/mishustin-2035357211.html

Мишустин передал президенту Киргизии учебники русского языка для школ

Мишустин передал президенту Киргизии учебники русского языка для школ - РИА Новости, 14.08.2025

Мишустин передал президенту Киргизии учебники русского языка для школ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принес на встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым учебники русского языка для киргизских школ. Глава... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T18:12:00+03:00

2025-08-14T18:12:00+03:00

2025-08-14T18:30:00+03:00

россия

киргизия

москва

михаил мишустин

садыр жапаров

алексей оверчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035330095_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_49d2b25b4e8854d7da6527a356b8ceb0.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принес на встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым учебники русского языка для киргизских школ. Глава кабмина передал их киргизской стороне в развитие договоренностей, достигнутых между Москвой и Бишкеком после июльского визита Жапарова в РФ. "Мы также искренне заинтересованы в развитии наших культурно-гуманитарных связей, ведем последовательную работу по стратегическому проекту - вашему с (президентом РФ) Владимиром Владимировичем (Путиным) решению по созданию в Киргизии девяти русских школ с двумя дипломами по стандарту Киргизии и России, - обратился Мишустин к Жапарову. - И, конечно, хотели поблагодарить вас за то бережное и внимательное отношение, которое вы уделяете использованию русского языка". "И, пользуясь случаем, - заметил российский премьер, - я привез вам, Садыр Нургожоевич, учебники русского языка, которые, надеюсь, как раз будут изучаться детишками Киргизии. Здесь хочу вам их передать". С российской стороны во встрече участвуют вице-премьер Алексей Оверчук и министр экономического развития Максим Решетников.

https://ria.ru/20250814/mishustin-2035350759.html

россия

киргизия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киргизия, москва, михаил мишустин, садыр жапаров, алексей оверчук