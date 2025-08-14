https://ria.ru/20250814/mishustin-2035357211.html
Мишустин передал президенту Киргизии учебники русского языка для школ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принес на встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым учебники русского языка для киргизских школ. Глава... РИА Новости, 14.08.2025
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принес на встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым учебники русского языка для киргизских школ. Глава кабмина передал их киргизской стороне в развитие договоренностей, достигнутых между Москвой и Бишкеком после июльского визита Жапарова в РФ. "Мы также искренне заинтересованы в развитии наших культурно-гуманитарных связей, ведем последовательную работу по стратегическому проекту - вашему с (президентом РФ) Владимиром Владимировичем (Путиным) решению по созданию в Киргизии девяти русских школ с двумя дипломами по стандарту Киргизии и России, - обратился Мишустин к Жапарову. - И, конечно, хотели поблагодарить вас за то бережное и внимательное отношение, которое вы уделяете использованию русского языка". "И, пользуясь случаем, - заметил российский премьер, - я привез вам, Садыр Нургожоевич, учебники русского языка, которые, надеюсь, как раз будут изучаться детишками Киргизии. Здесь хочу вам их передать". С российской стороны во встрече участвуют вице-премьер Алексей Оверчук и министр экономического развития Максим Решетников.
