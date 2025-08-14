Мишустин прибыл с визитом в Киргизию
Премьер России Мишустин прибыл в Киргизию с официальным визитом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи в аэропорту Иссык-Куль в Чолпон-Ату. 14 августа 2025
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет председателя правительства в четверг приземлился в аэропорту "Иссык-Куль".
В рамках официального визита Мишустин примет участие в российско-киргизских переговорах, где планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях.
Кроме того, в пятницу Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, где будут затронуты актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе, в том числе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы.
