https://ria.ru/20250814/miroshnik-2035244091.html

Мирошник назвал налеты БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону истерикой Киева

Мирошник назвал налеты БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону истерикой Киева - РИА Новости, 14.08.2025

Мирошник назвал налеты БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону истерикой Киева

Налеты украинских БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону - это истеричные провокации Киева, призванные создать негативный фон саммиту РФ и США на Аляске, заявил... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:34:00+03:00

2025-08-14T13:34:00+03:00

2025-08-14T13:34:00+03:00

киев

белгород

россия

родион мирошник

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Налеты украинских БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону - это истеричные провокации Киева, призванные создать негативный фон саммиту РФ и США на Аляске, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "Массированные налеты украинских БпЛА на Белгород и Ростов-на-Дону - истеричные провокации Киева, призванные создать негативный фон переговорам на Аляске... Это паническая атака Киева с использованием террористических средств", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его оценке, украинский режим безумно боится достижения договоренностей между лидерами крупнейших мировых государств, понимая, что урегулирование конфликта - это личный крах лидеров этого режима. "Эти выходки Киева достаточно красноречиво демонстрируют саму суть режима, для которого преступления против гражданских - обычная норма. Но за все эти деяния киевский режим и его приспешники понесут ответственность, либо военную, либо правовую. Других вариантов не будет", - резюмировал Мирошник. В четверг врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, эвакуированы 212 человек. По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе двое детей, семерым оказана первая медпомощь, шестеро находятся в больниц Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг также сообщал о нескольких ударах БПЛА по зданию регионального правительства. Также удар беспилотника пришелся по центру Белгорода. В результате пострадали три мирных жителя.

https://ria.ru/20250814/sapsan-2035164162.html

киев

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, белгород, россия, родион мирошник, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске