Мирошник назвал налеты БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону истерикой Киева

Мирошник назвал атаки ВСУ на Белгород и Ростов-на-Дону истеричными провокациями
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Налеты украинских БПЛА на Белгород и Ростов-на-Дону - это истеричные провокации Киева, призванные создать негативный фон саммиту РФ и США на Аляске, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
"Массированные налеты украинских БпЛА на Белгород и Ростов-на-Дону - истеричные провокации Киева, призванные создать негативный фон переговорам на Аляске... Это паническая атака Киева с использованием террористических средств", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его оценке, украинский режим безумно боится достижения договоренностей между лидерами крупнейших мировых государств, понимая, что урегулирование конфликта - это личный крах лидеров этого режима.
"Эти выходки Киева достаточно красноречиво демонстрируют саму суть режима, для которого преступления против гражданских - обычная норма. Но за все эти деяния киевский режим и его приспешники понесут ответственность, либо военную, либо правовую. Других вариантов не будет", - резюмировал Мирошник.
В четверг врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, эвакуированы 212 человек. По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе двое детей, семерым оказана первая медпомощь, шестеро находятся в больниц
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг также сообщал о нескольких ударах БПЛА по зданию регионального правительства. Также удар беспилотника пришелся по центру Белгорода. В результате пострадали три мирных жителя.
