Миронов назвал обсуждение будущего Украины без ее участие приговором
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обсуждение будущего Украины без ее участия является приговором ее суверенитету, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
"Когда будущее страны обсуждают без ее участия – это приговор ее суверенитету. И это закономерный финал агонии псевдо-государства, смысл которого состоит в обогащении кучки политиканов, которые ради своих личных интересов распродают богатства страны и бросают на убой ее население", - сказал Миронов.
Он также назвал символичной встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в юбилей ликвидации Запорожской Сечи. Политик напомнил, что 250 лет назад 14 августа 1775 года манифестом Екатерины Второй был положен конец существованию Запорожской Сечи.
"Можно сочинять сказки про империю, коварно задавившую украинскую вольность. На самом деле Сечь - полуфеодальное образование, грешившее грабежами, захватом земель и самоуправством, которое не вписывалось в новые реалии. К тому же запорожцам не простили прямой измены: участия в Пугачевском бунте и переговоров с врагами России – турками и крымским ханом", - добавил Миронов, подчеркнув, что такая же "плачевная участь" ждет современную Украину.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.