Эксперты высоко оценили качество медпомощи в Костромской области

Эксперты высоко оценили качество медпомощи в Костромской области

Эксперты высоко оценили качество медпомощи в Костромской области

Эксперты дали высокую оценку повышению качества медицинской помощи в Костромской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

2025-08-14T20:21:00+03:00

2025-08-14T20:21:00+03:00

2025-08-14T20:21:00+03:00

КОСТРОМА, 14 авг - РИА Новости. Эксперты дали высокую оценку повышению качества медицинской помощи в Костромской области, сообщила пресс-служба администрации региона. Комиссия Национального медицинского исследовательского центра радиологии министерства здравоохранения России проверила в регионе систему медицинской помощи по профилям "онкология" и "урология". "Эксперты отметили повышение доступности специализированных направлений медицины", - говорится в сообщении. По данным областной администрации, за последние несколько лет онкослужба в Костромской области по сути пережила второе рождение. В 2021 году благодаря личным встречам главы региона в правительстве и профильных ведомствах в Костроме был фактически заново построен современный онкологический центр. Созданы центры амбулаторной онкологической службы в Костроме, Галиче и Шарье, в муниципальных образованиях работают 18 первичных онкологических кабинетов. Закуплено 68 единиц медицинского оборудования на общую сумму почти 700 миллионов рублей. В регион приезжают лечиться из других регионов. Только в 2024 году помощь была оказана 143 пациентам, отмечают в региональной администрации. "Спасибо вам, Сергей Константинович (Ситников, губернатор Костромской области - ред.), за поддержку службы. Впечатления очень достойные. Многое сделано, служба развивается. Работают линейные ускорители. Под руководством главного врача Владимира Михайловича Унгуряна развиваются хирургические технологии", - отметил гендиректор центра радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, по сравнению с прошлыми годами в Костромской области есть тенденция к снижению смертности. Сегодня показатель выявления заболеваний на ранних стадиях - 45,8%. "Знаем, что Сергей Константинович находится в постоянном контакте с министром Михаилом Мурашко. Это очень важно, когда руководители такого уровня работают вместе для улучшения ситуации в регионе", - подчеркнул Каприн. Главный внештатный специалист - онколог ЦФО Сергей Иванов рассказал, что динамику роста онкослужбы в Костромской области видит собственными глазами. "За несколько лет создана структура, которая позволяет решать все задачи на уровне региона. Сегодня все самые современные методы лечения, которые используются в федеральных учреждениях, используются и в Костромской области. Этим регион отличается от других. И в федеральных центрах очень мало пациентов из Костромской области. Для нас это главный неформальный показатель, что служба на местах работает. Это здорово", - отметил Иванов. Развивается и высокотехнологичная медицинская помощь по профилю "урология", отметили эксперты. Современное оборудование Костромская область приобрела в 2021 году. Средства привлечены из федерального бюджета по результатам рабочих встреч губернатора Сергея Ситникова.

