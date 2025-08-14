Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированные удары по заводам на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
07:59 14.08.2025
ВС России нанесли массированные удары по заводам на Украине
ВС России нанесли массированные удары по заводам на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
ВС России нанесли массированные удары по заводам на Украине
Российские вооружённые силы нанесли в июле массированные удары по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного... РИА Новости, 14.08.2025
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские вооружённые силы нанесли в июле массированные удары по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия на Украине, сообщили в Минобороны РФ. "В течение июля текущего года вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
украина
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли массированные удары по заводам на Украине

Минобороны: ВС России нанесли удары по конструкторским бюро и заводам на Украине

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские вооружённые силы нанесли в июле массированные удары по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение июля текущего года вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
ФСБ сообщила о ликвидации линии производства Украиной баллистических ракет
БезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
