ВС России нанесли массированные удары по заводам на Украине

ВС России нанесли массированные удары по заводам на Украине - РИА Новости, 14.08.2025

ВС России нанесли массированные удары по заводам на Украине

Российские вооружённые силы нанесли в июле массированные удары по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские вооружённые силы нанесли в июле массированные удары по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия на Украине, сообщили в Минобороны РФ. "В течение июля текущего года вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.

