СМИ: россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
07:17 14.08.2025 (обновлено: 12:40 14.08.2025)
СМИ: россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
СМИ: россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
СМИ: россиянам запретят брать больше одного займа в МФО
Россияне не смогут взять больше одного займа в микрофинансовых организациях с 2026 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россияне не смогут взять больше одного займа в микрофинансовых организациях с 2026 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова."С 2026 года россияне не смогут взять больше одного займа в МФО. Если у них уже есть непогашенный долг, то в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет им отказать", — говорится в материале.Как пояснил Аксаков, со следующего года в России также заработает период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО, максимальный уровень переплаты снизят со 130 до 100%.Отмечается, что эти меры предложил ввести Банк России еще в 2024 году. Новая инициатива предусматривает отказ в выдаче новой ссуды заемщикам, у которых есть непогашенный долг в МФО. Предложения Банка России по ограничению выдачи микрокредитов внесены в Госдуму и их рассмотрят в осеннюю сессию, уточнил Аксаков.Как утверждает газета, чтобы предотвратить переход россиян к "черным" кредиторам, регулирование в этой сфере тоже ужесточат.В мае микрофинансовые организации (МФО) по итогам прошлого квартала, впервые с 2022 года, продемонстрировал снижение объемов выдач в квартальном выражении - до 497 миллиардов рублей, сообщил Банк России.Отмечается также, что совокупный портфель микрозаймов на 31 марта составил 683 миллиарда рублей и по сравнению с началом года вырос на 9,5%.
Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
СМИ: россиянам запретят брать больше одного займа в МФО

"Известия": в России запретят брать большего одного займа в МФО с 2026 года

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россияне не смогут взять больше одного займа в микрофинансовых организациях с 2026 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
"С 2026 года россияне не смогут взять больше одного займа в МФО. Если у них уже есть непогашенный долг, то в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет им отказать", — говорится в материале.
Как пояснил Аксаков, со следующего года в России также заработает период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО, максимальный уровень переплаты снизят со 130 до 100%.
Отмечается, что эти меры предложил ввести Банк России еще в 2024 году. Новая инициатива предусматривает отказ в выдаче новой ссуды заемщикам, у которых есть непогашенный долг в МФО. Предложения Банка России по ограничению выдачи микрокредитов внесены в Госдуму и их рассмотрят в осеннюю сессию, уточнил Аксаков.
Как утверждает газета, чтобы предотвратить переход россиян к "черным" кредиторам, регулирование в этой сфере тоже ужесточат.
В мае микрофинансовые организации (МФО) по итогам прошлого квартала, впервые с 2022 года, продемонстрировал снижение объемов выдач в квартальном выражении - до 497 миллиардов рублей, сообщил Банк России.
Отмечается также, что совокупный портфель микрозаймов на 31 марта составил 683 миллиарда рублей и по сравнению с началом года вырос на 9,5%.
