https://ria.ru/20250814/mfo-2035159414.html

СМИ: россиянам запретят брать больше одного займа в МФО

СМИ: россиянам запретят брать больше одного займа в МФО - РИА Новости, 14.08.2025

СМИ: россиянам запретят брать больше одного займа в МФО

Россияне не смогут взять больше одного займа в микрофинансовых организациях с 2026 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:17:00+03:00

2025-08-14T07:17:00+03:00

2025-08-14T12:40:00+03:00

россия

анатолий аксаков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035227323_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_44b1e3e572f56becb5c8354cf7b978fd.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россияне не смогут взять больше одного займа в микрофинансовых организациях с 2026 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова."С 2026 года россияне не смогут взять больше одного займа в МФО. Если у них уже есть непогашенный долг, то в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет им отказать", — говорится в материале.Как пояснил Аксаков, со следующего года в России также заработает период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО, максимальный уровень переплаты снизят со 130 до 100%.Отмечается, что эти меры предложил ввести Банк России еще в 2024 году. Новая инициатива предусматривает отказ в выдаче новой ссуды заемщикам, у которых есть непогашенный долг в МФО. Предложения Банка России по ограничению выдачи микрокредитов внесены в Госдуму и их рассмотрят в осеннюю сессию, уточнил Аксаков.Как утверждает газета, чтобы предотвратить переход россиян к "черным" кредиторам, регулирование в этой сфере тоже ужесточат.В мае микрофинансовые организации (МФО) по итогам прошлого квартала, впервые с 2022 года, продемонстрировал снижение объемов выдач в квартальном выражении - до 497 миллиардов рублей, сообщил Банк России.Отмечается также, что совокупный портфель микрозаймов на 31 марта составил 683 миллиарда рублей и по сравнению с началом года вырос на 9,5%.

https://ria.ru/20250807/dolgi-2033966441.html

https://ria.ru/20250701/rossija-2026409435.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анатолий аксаков, госдума рф