16:21 14.08.2025
Эксперт назвал главные инструменты мошенничества против россиян
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры стали главным инструментом для мошеннических действий в отношении россиян, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости журналист, медиаменеджер, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич. Роскомнадзор в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. "Мы говорим о том, что в Telegram и WhatsApp ограничена возможность звонков. В Роскомнадзоре это объяснили противодействием преступлениям, я хочу по этому поводу сказать, что, к сожалению, иностранные мессенджеры вообще, в целом, стали главными инструментами мошенников для обмана россиян, причем злоумышленники чаще всего используют голосовые звонки, чтобы вымогать деньги. Записывают звук голоса человека, которому звонят, подделывают эти голоса и, что хуже, еще и видео, когда используют видеозвонки", - сказал Малькевич. Эксперт отметил, что владельцы иностранных сервисов игнорируют требования о противодействии преступникам, и напомнил, что Общественная палата РФ и Совет по правам человека констатируют недопустимость ситуации, когда некоторые иностранные платформы признаны экстремистскими и запрещены, а другими можно свободно пользоваться. "Жалобы были многократно, МВД РФ обращалось не только в Роскомнадзор, но пытались наладить диалог с иностранными мессенджерами. Поскольку реакции не было, она последовала со стороны государства, при этом мы видим, что возможности переписки остались, пересылка аудиосообщений осталась, поэтому просто в очередной раз государство ждет каких-то конкретных шагов и действий от иностранных площадок", - добавил Малькевич. Он также рассказал, что западные спецслужбы развернули массированную медийную кампанию в соцсетях, агитируя россиян переходить на сервисы Google, в том числе для звонков, с целью сознательно "подсадить" их на платформы "враждебной" компании, что, по его мнению, является "вражеской спецоперацией" по переводу российских пользователей на западные платформы. Эксперт напомнил, что Google сканирует информацию в формах, облаках и документах, передавая чувствительные данные западным спецслужбам.
технологии, россия, александр малькевич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, whatsapp inc.
Технологии, Россия, Александр Малькевич, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, WhatsApp Inc.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мессенджер Telegram
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры стали главным инструментом для мошеннических действий в отношении россиян, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости журналист, медиаменеджер, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич.
Роскомнадзор в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам.
"Мы говорим о том, что в Telegram и WhatsApp ограничена возможность звонков. В Роскомнадзоре это объяснили противодействием преступлениям, я хочу по этому поводу сказать, что, к сожалению, иностранные мессенджеры вообще, в целом, стали главными инструментами мошенников для обмана россиян, причем злоумышленники чаще всего используют голосовые звонки, чтобы вымогать деньги. Записывают звук голоса человека, которому звонят, подделывают эти голоса и, что хуже, еще и видео, когда используют видеозвонки", - сказал Малькевич.
Эксперт отметил, что владельцы иностранных сервисов игнорируют требования о противодействии преступникам, и напомнил, что Общественная палата РФ и Совет по правам человека констатируют недопустимость ситуации, когда некоторые иностранные платформы признаны экстремистскими и запрещены, а другими можно свободно пользоваться.
"Жалобы были многократно, МВД РФ обращалось не только в Роскомнадзор, но пытались наладить диалог с иностранными мессенджерами. Поскольку реакции не было, она последовала со стороны государства, при этом мы видим, что возможности переписки остались, пересылка аудиосообщений осталась, поэтому просто в очередной раз государство ждет каких-то конкретных шагов и действий от иностранных площадок", - добавил Малькевич.
Он также рассказал, что западные спецслужбы развернули массированную медийную кампанию в соцсетях, агитируя россиян переходить на сервисы Google, в том числе для звонков, с целью сознательно "подсадить" их на платформы "враждебной" компании, что, по его мнению, является "вражеской спецоперацией" по переводу российских пользователей на западные платформы. Эксперт напомнил, что Google сканирует информацию в формах, облаках и документах, передавая чувствительные данные западным спецслужбам.
