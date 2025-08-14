https://ria.ru/20250814/medovyy-1887389682.html

Медовый Спас в 2025 году: история и традиции праздника

Медовый Спас 2025: какого числа, традиции и описание праздника

Медовый Спас в 2025 году: история и традиции праздника

Медовый Спас — это народно-церковный праздник. В России его традиционно отмечают в августе.

МОСКВА, 14 августа – РИА Новости. Медовый Спас — это народно-церковный праздник. В России его традиционно отмечают в августе. О том, какого числа Медовый Спас в 2025 году, описание и обычаи, а также рецепты праздничных блюд — в материале РИА Новости.Какого числа начинается и заканчиваетсяЕжегодно Медовый Спас отмечается в один и тот же день – 14 августа. Именно с этого торжества начинается двухнедельный Успенский пост, приуроченный к одной из главных дат церковного календаря – Успению Пресвятой Богородицы.Сам пост довольно строгий: устав у него почти такой же, как и у Великого. Верующим предписывается полностью исключить из употребления пищу животного происхождения.Однако суровость говения компенсируется тем, что на последний месяц лета приходится сбор нового урожая. Так что постящимся можно есть свежие овощи, фрукты, орехи и, конечно же, мед.В августе празднуются ещё два Спаса – Яблочный (считается, что до него нельзя ставить на стол яблоки нового урожая) и Ореховый.Суть, история и описание праздникаЕсли заглянуть в церковный календарь, то там нет такого праздника "Медовый Спас". На самом деле, в этот день православные верующие отмечают Происхождение честных древ Животворящего Креста.Приблизительно в IX столетии в Константинополе сложился обычай: каждый год 14 августа выносить из царской сокровищницы часть Креста Господня (на котором был распят Иисус Христос) и проходить с ним по улицам византийской столицы, неся слово Божье. После чего реликвию выставляли для всеобщего поклонения в соборе Святой Софии. Отсюда и второе название праздника – Изнесение честных древ Животворящего Креста.Долгое время его отмечали исключительно в Константинополе. Однако со временем торжество утвердилось во всех православных церквах. В том числе и Русской.Правда на Руси с XII века в этот день совершалось также Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Считается, что памятную дату установил князь Андрей Боголюбский после победы над булгарами в 1164 году. Окончательно же праздник утвердился на Руси примерно к XIV столетию.Приметы и традицииКстати, вместе с духовным смыслом праздника пришло немало византийских традиций. Например, в Константинополе 14 августа совершали молебен с освящением воды. В некоторых же русских областях на водосвятие стали приносить только что собранный мед, чтоб благословить его. С тех пор пошел обычай святить мед – весьма популярный и в современной России.В этот же день Церковь вспоминает семь мучеников Маккавейских, живших еще в ветхозаветные времена. Семерых братьев — Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла — казнили по приказу сирийского царя Антиоха Эпифана в 166 году до н. э. Правитель хотел, чтобы подданные поклонялись языческим богам, но семья Маккавеев наотрез отказалась. Тогда царь стал убивать братьев одного за другим. Причем чинил расправу на глазах матери. Но никто из них не отступил от своей веры. После того, как все братья были убиты, умерла мать – не выдержав мук.В народном же сознании имя Маккавей было созвучно с маком. Спас ещё называют Маковеем. Он созревал как раз к этому времени. Отсюда и еще один обычай, распространенный по большей части в южных регионах России и на Украине, – освящать мак.В храмах на Медовый Спас совершаются особые богослужения. Исполняются гимны, посвященные смыслу распятия Спасителя. А священники облачаются в фиолетовые одежды. Такое в течение года случается довольно редко – только в даты, посвященные Кресту Господню.Также духовенство торжественного выносит из алтаря крест и устанавливает его в центре храма. Подобное, помимо Медового Спаса, происходит лишь на Крестопоклонную неделю Великого поста.Верующие в честь такого события приходят в храмы, освящают мед, принесённый из дома, делают медовые подношения пожилым людям, детям, нуждающимся. Православные поздравляют друг друга и желают сладкой жизни.Кроме того, с праздником связано немало народных обычаев и образов. Многие из них описаны в русской литературе. Например, в этот день было принято купать скот. При этом над животными читали различные заговоры – помощь, чтобы они благополучно пережили предстоящую зиму.Медовый Спас ещё называют Мокрый Спас. Огромное число ритуалов, связанных с водой, как считают историки, связано с тем, что в дохристианские времена у славян примерно в этот же период отмечался языческий праздник Русалии. Он был посвящен умершим предкам.Есть у Медового Спаса и свои, характерные, народные приметы. Например, считалось, что озимые нужно сажать именно в этот день. И если пойдет дождь, то значит урожай будет хорошим.Как правило, после 14 августа, после Маковея, прекращались летние купания. Считалось, что к этому времени вода в реках и озерах уже холодная – можно простудиться.Рецепты к Медовому СпасуМедовая коврижкаИнгредиенты: 2 стакана муки; 8 столовых ложек сахара; 200 граммов меда; 1 яйцо; 1 чайная ложка корицы; щепотка соды; гвоздика (по вкусу).Способ приготовления: На сковороду высыпать 2 ложки сахара. Как только он начнет карамелизоваться, добавить в него 2 столовые ложки воды. Жидкость довести до кипения, затем влить в нее мед. Помешивая, довести полученную массу до однородного состояния. В отдельной миске смешать яйцо и медово-сахарную смесь со сковородки. Добавить оставшийся сахар, корицу, гвоздику и соду. Перемешать, затем добавить муку и снова перемешать. Получившееся тесто должно быть однородным. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов по Цельсию, до сухой зубочистки.Сбитень с медомИнгредиенты: 1 литр воды; 3 столовых ложки меда; 1 палочка корицы; 1 долька лимона; бадьян и мята (по желанию).Способ приготовления: в литр кипящей воды добавить 3 столовые ложки меда и палочку корицы. Чтобы напиток получился более ароматным, в воду можно также добавить бадьян и сушеную мяту. Смесь варить 10 – 15 минут на медленном огне. Не забывать снимать пенку. Затем выключить плиту и дать напитку настояться еще 15 минут. После процедить его. В разлитый по стаканам сбитень можно добавить дольку лимона.Медовый пирог с макомИнгредиенты: 30 граммов кулинарного мака; 120 граммов меда; 50 граммов сливочного масла; 1 стакан горячего молока; 2 яйца; 1 стакан муки; 1 чайная ложка разрыхлителя.Способ приготовления: смешать разрыхлитель с мукой, затем просеять. Влить горячее молоко в муку, тщательно перемешать. Добавить яйца, перемешать до однородной массы. Всыпать мак, перемешать. Добавить мед, перемешать. Форму для запекания смазать маслом, выложить в нее тесто. Посыпать сверху маком. Разогреть духовку до температуры 175 градусов. Выпекать медовый пирог с маком в течение приблизительно 40-50 минут.Польза меда и советы по его выборуВ меде содержится множество микроэлементов, калий, магний и железо, а также аминокислоты и витамины групп B, K, E, C, провитамин A. Кардиологи утверждают, что мед положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему: нормализует артериальное давление, помогает при нервных расстройствах, улучшает кровоток.Кроме того, мед оказывает антибактериальный эффект, повышает иммунитет – благодаря высокому содержанию калия. Доказано, что мед оказывает тонизирующий эффект и восстанавливает силы.Для ценителей свежего меда празднование Первого Спаса можно совместить с поездкой на пасеку. Если же такой возможности нет, то мед можно купить на ближайшем рынке или в магазине. Но при выборе важно руководствоваться несколькими простыми правилами.Во-первых, следует обратить внимание на консистенцию. Мед может быть жидким лишь в течение месяца после сбора (с июля по сентябрь). Затем он густеет и кристаллизуется. Следовательно, если вам предлагают жидкий мед, например, в середине зимы, скорее всего, он разбавлен сиропом или сильно разогрет. При последнем мед теряет свои полезные свойства.Во-вторых, зачерпните мед ложкой и посмотрите, как он будет стекать. Настоящий заструится густой тонкой нитью, а внизу образует горку. Она сольется с основной массой через некоторое время. Если же мед стекает отдельными каплями и моментально и равномерно распределяется по банке, значит он разбавлен.В-третьих, понюхайте мед — у настоящего всегда есть своеобразный аромат. Если его нет, значит перед вами подделка – например, сироп (он, как правило, не пахнет). А вот кислинка в запахе – признак того, что мед забродил, употреблять его в пищу нельзя.

