ВТБ и "Каппа Рус" договорились о реализации инвестпроекта в ОЭЗ "Максимиха"

14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Группа ВТБ и АО "Каппа Рус" подписали соглашение о реализации инвестпроекта на территории подмосковной ОЭЗ "Максимиха", сообщает банк. "Каппа Рус" построит на территории ОЭЗ, развитием которой занимается группа ВТБ, производственный комплекс по изготовлению упаковки. Для реализации проекта компания приобрела земельный участок площадью 10 гектаров. В свою очередь, администрация ОЭЗ обеспечит комплекс инфраструктурой: подключит к электрической и газораспределительной сетям, построит дороги и транспортные развязки, предоставит полный комплекс услуг по эксплуатации инфраструктурных объектов. АО "Каппа Рус" – российский производитель упаковки на бумажной основе, тарного картона и упаковки типа bag-in-box для жидких пищевых продуктов. Компания уже владеет пятью заводами в Москве, Всеволожске, Коммунаре и Окуловке. ОЭЗ "Максимиха" расположена в южном направлении от Москвы в 45 километрах от МКАД с доступом к Каширскому шоссе и М-4 "Дон", ЦКАД, железной дороге. На территории ОЭЗ имеется инженерная инфраструктура, контейнерный терминал. В числе компаний, развивающих бизнес на территории ОЭЗ, - РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ), запустившая второй свой проект на территории ОЭЗ, и "ТрансКонтейнер" (ГК "Дело"), готовящий к запуску в "Максимихе" контейнерный терминал "Усады", отмечается в сообщении.

