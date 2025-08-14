Рейтинг@Mail.ru
Школа экспорта РЭЦ и РУДН открыли набор в магистратуру по управлению ВЭД
14.08.2025
Школа экспорта РЭЦ и РУДН открыли набор в магистратуру по управлению ВЭД
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в партнерстве с Российским университетом дружбы народов (РУДН) приглашает на обучение по уникальной магистерской программе "Управление ВЭД", программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов в области международной торговли, способных укрепить позиции российского бизнеса на глобальной арене, сообщает РЭЦ."Обучение будет проходить на площадке РУДН в Москве. Доступны как очная форма обучения (длительностью в 2 года, старт в сентябре), так и заочная (длительностью в 2,5 года, старт в декабре). Заявки на обучение принимаются через страницу программы на сайте РУДН до 20 августа (на обучение по очной форме) и 20 сентября (на обучение по заочной форме)", - говорится в сообщении."Программа формировалась с учетом актуальных потребностей рынка, методистами был тщательно подобран баланс теории и практики. Обучение подойдет студентам различного профиля и уровня подготовки – как выпускникам программ бакалавриата, связанных с ВЭД, так и абитуриентам, желающим изменить карьерный трек и изучить внешнюю торговлю с чистого листа", - комментирует генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Преподавательский состав включает в себя ведущих экспертов РУДН, практикующих специалистов Школы экспорта РЭЦ, а также профессионалов от ведущих компаний в сфере ВЭД.Уникальность программы состоит в сочетании материала основной подготовки и прикладных знаний, включая в том числе проектный трек и практикумы, фокусирующиеся на кросс-культурной специфике делового общения с дружественными странами. Студенты будут иметь возможность разработать стратегии выхода на внешние рынки, работая под руководством опытных наставников, которые будут сопровождать их на протяжении всего обучения, предоставляя консультации и поддержку.Программа также предусматривает участие в мастер-классах, экскурсиях на предприятия, практических стажировках и производственных практиках в компаниях-партнерах. Это даст студентам возможность не только глубже понять специфику работы в сфере ВЭД, но и установить контакты с представителями бизнеса, что может стать отправной точкой для будущего трудоустройства.По завершении обучения выпускники получат диплом магистра РУДН и диплом о профессиональной переподготовке Школы экспорта РЭЦ – набор документов об образовании, который станет весомым преимуществом в профессиональной карьере.Узнать подробности об "Управлении ВЭД" и задать интересующие вопросы можно, связавшись с координатором программы в Школе экспорта РЭЦ Александрой Петровской по номеру +7 (495) 937-47-47 (доб.6673), или по адресу petrovskaya@exportcenter.ru.
Школа экспорта РЭЦ и РУДН открыли набор в магистратуру по управлению ВЭД

