Спикер нижегородского парламента Люлин объявил о новом Съезде малых городов
Нижегородская область
 
17:55 14.08.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин объявил о новом Съезде малых городов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин анонсировал проведение следующего Съезда малых городов, который пройдет в 2026 году в Большом Болдине, сообщает пресс-служба регионального парламента. Пленарное заседание IV Съезда малых городов Гродненской области Белоруссии и Нижегородской области Российской Федерации состоялось 14 августа в белорусском городе Мосты Гродненской области. Работа в рамках съезда была организована на четырех тематических секциях, проходивших в разных районах Гродненской области. Участники секции по АПК в Щучинском районе обсуждали внедрение новых научных подходов в животноводстве и растениеводстве, повышение привлекательности жизни на селе. На секции по межпарламентскому и межрегиональному взаимодействию в Зельвенском районе участники фокусировалась на поддержке совместных инициатив и проектов, обмене практиками местного самоуправления и развитии гражданского общества. Участники секции "Молодежь. Культура. Туризм" в Волковысском и Свислочском районах обсуждали совместные патриотические проекты, развитие туризма и продвижение молодежного парламентаризма. Секция по экономике, промышленности и кадровой политике в Слонимском районе была посвящена вопросам экономической интеграции, взаимовыгодных инвестиций и устойчивого двухстороннего развития. "Итогом работы съезда стало подписание ряда важных соглашений. Среди них – "дорожная карта" сотрудничества малых городов, договор между Ассоциацией молодежных парламентов Гродненской области и Ассоциацией молодежных парламентов Приволжского федерального округа, а также соглашения между учреждениями культуры и туристическими организациями районов двух областей", - говорится в сообщении. Председатель законодательного собрания Нижегородской области отметил, что Съезд малых городов в Мостах подтвердил, что сотрудничество с Гродненской областью – это "рабочий механизм с реальной отдачей". "Мы укрепили народную дипломатию, где молодежь стала главным проводником идей, обменялись опытом по развитию АПК, муниципального управления, туризма и молодежной политики. По итогам был подписан целый ряд соглашений. Убежден, что они станут конкретным инструментом для дальнейшей совместной работы на благо наших регионов и Союзного государства. Этот съезд уже подходит к завершению, но мы уже начинаем планировать и готовить следующую встречу, которая пройдет на нижегородской земле в Большом Болдине", – приводятся в сообщении слова Люлина. Как сообщила председатель Гродненского областного совета депутатов Елена Пасюта, следующий съезд будет иметь культурологическую основу и продолжит укреплять всесторонние связи регионов. Первый съезд малых городов состоялся в 2022 году в городе Вача Нижегородской области, второй съезд прошел в посёлке Зельва Гродненской области Белоруссии, третий съезд в 2024 году принимал город Семёнов Нижегородской области.
нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин анонсировал проведение следующего Съезда малых городов, который пройдет в 2026 году в Большом Болдине, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Пленарное заседание IV Съезда малых городов Гродненской области Белоруссии и Нижегородской области Российской Федерации состоялось 14 августа в белорусском городе Мосты Гродненской области.
Работа в рамках съезда была организована на четырех тематических секциях, проходивших в разных районах Гродненской области. Участники секции по АПК в Щучинском районе обсуждали внедрение новых научных подходов в животноводстве и растениеводстве, повышение привлекательности жизни на селе. На секции по межпарламентскому и межрегиональному взаимодействию в Зельвенском районе участники фокусировалась на поддержке совместных инициатив и проектов, обмене практиками местного самоуправления и развитии гражданского общества. Участники секции "Молодежь. Культура. Туризм" в Волковысском и Свислочском районах обсуждали совместные патриотические проекты, развитие туризма и продвижение молодежного парламентаризма. Секция по экономике, промышленности и кадровой политике в Слонимском районе была посвящена вопросам экономической интеграции, взаимовыгодных инвестиций и устойчивого двухстороннего развития.
"Итогом работы съезда стало подписание ряда важных соглашений. Среди них – "дорожная карта" сотрудничества малых городов, договор между Ассоциацией молодежных парламентов Гродненской области и Ассоциацией молодежных парламентов Приволжского федерального округа, а также соглашения между учреждениями культуры и туристическими организациями районов двух областей", - говорится в сообщении.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области отметил, что Съезд малых городов в Мостах подтвердил, что сотрудничество с Гродненской областью – это "рабочий механизм с реальной отдачей".
"Мы укрепили народную дипломатию, где молодежь стала главным проводником идей, обменялись опытом по развитию АПК, муниципального управления, туризма и молодежной политики. По итогам был подписан целый ряд соглашений. Убежден, что они станут конкретным инструментом для дальнейшей совместной работы на благо наших регионов и Союзного государства. Этот съезд уже подходит к завершению, но мы уже начинаем планировать и готовить следующую встречу, которая пройдет на нижегородской земле в Большом Болдине", – приводятся в сообщении слова Люлина.
Как сообщила председатель Гродненского областного совета депутатов Елена Пасюта, следующий съезд будет иметь культурологическую основу и продолжит укреплять всесторонние связи регионов.
Первый съезд малых городов состоялся в 2022 году в городе Вача Нижегородской области, второй съезд прошел в посёлке Зельва Гродненской области Белоруссии, третий съезд в 2024 году принимал город Семёнов Нижегородской области.
