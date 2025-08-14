https://ria.ru/20250814/lyulin-2035349855.html

Спикер нижегородского парламента Люлин объявил о новом Съезде малых городов

Спикер нижегородского парламента Люлин объявил о новом Съезде малых городов - РИА Новости, 14.08.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин объявил о новом Съезде малых городов

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин анонсировал проведение следующего Съезда малых городов, который пройдет в 2026 году в РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:55:00+03:00

2025-08-14T17:55:00+03:00

2025-08-14T18:20:00+03:00

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035359998_0:66:1134:704_1920x0_80_0_0_8e277fca249d8f839062d75c255bb9fc.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин анонсировал проведение следующего Съезда малых городов, который пройдет в 2026 году в Большом Болдине, сообщает пресс-служба регионального парламента. Пленарное заседание IV Съезда малых городов Гродненской области Белоруссии и Нижегородской области Российской Федерации состоялось 14 августа в белорусском городе Мосты Гродненской области. Работа в рамках съезда была организована на четырех тематических секциях, проходивших в разных районах Гродненской области. Участники секции по АПК в Щучинском районе обсуждали внедрение новых научных подходов в животноводстве и растениеводстве, повышение привлекательности жизни на селе. На секции по межпарламентскому и межрегиональному взаимодействию в Зельвенском районе участники фокусировалась на поддержке совместных инициатив и проектов, обмене практиками местного самоуправления и развитии гражданского общества. Участники секции "Молодежь. Культура. Туризм" в Волковысском и Свислочском районах обсуждали совместные патриотические проекты, развитие туризма и продвижение молодежного парламентаризма. Секция по экономике, промышленности и кадровой политике в Слонимском районе была посвящена вопросам экономической интеграции, взаимовыгодных инвестиций и устойчивого двухстороннего развития. "Итогом работы съезда стало подписание ряда важных соглашений. Среди них – "дорожная карта" сотрудничества малых городов, договор между Ассоциацией молодежных парламентов Гродненской области и Ассоциацией молодежных парламентов Приволжского федерального округа, а также соглашения между учреждениями культуры и туристическими организациями районов двух областей", - говорится в сообщении. Председатель законодательного собрания Нижегородской области отметил, что Съезд малых городов в Мостах подтвердил, что сотрудничество с Гродненской областью – это "рабочий механизм с реальной отдачей". "Мы укрепили народную дипломатию, где молодежь стала главным проводником идей, обменялись опытом по развитию АПК, муниципального управления, туризма и молодежной политики. По итогам был подписан целый ряд соглашений. Убежден, что они станут конкретным инструментом для дальнейшей совместной работы на благо наших регионов и Союзного государства. Этот съезд уже подходит к завершению, но мы уже начинаем планировать и готовить следующую встречу, которая пройдет на нижегородской земле в Большом Болдине", – приводятся в сообщении слова Люлина. Как сообщила председатель Гродненского областного совета депутатов Елена Пасюта, следующий съезд будет иметь культурологическую основу и продолжит укреплять всесторонние связи регионов. Первый съезд малых городов состоялся в 2022 году в городе Вача Нижегородской области, второй съезд прошел в посёлке Зельва Гродненской области Белоруссии, третий съезд в 2024 году принимал город Семёнов Нижегородской области.

https://ria.ru/20250811/lyulin-2034673711.html

https://ria.ru/20250731/lyulin--2032650371.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , нижегородская область