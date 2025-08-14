https://ria.ru/20250814/lipetsk-2035407619.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 14.08.2025

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

