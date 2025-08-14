https://ria.ru/20250814/lipetsk-2035322205.html

Продукцию более чем на 470 миллиардов рублей произвели в ОЭЗ "Липецк"

Продукцию более чем на 470 миллиардов рублей произвели в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 14.08.2025

Продукцию более чем на 470 миллиардов рублей произвели в ОЭЗ "Липецк"

Продукции более чем на 470 миллиардов рублей произведено в особой экономической зоне "Липецк" с момента ее основания, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:12:00+03:00

2025-08-14T17:12:00+03:00

2025-08-14T17:12:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

россия

липецкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603620294_0:22:963:564_1920x0_80_0_0_730e76b7cc8e98f0fdc089ce29bc12b1.jpg

ЛИПЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Продукции более чем на 470 миллиардов рублей произведено в особой экономической зоне "Липецк" с момента ее основания, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он поздравил ОЭЗ "Липецк" с 19-летием со дня образования и отметил ее значимость для региона и страны. Артамонов рассказал, что по итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России ОЭЗ "Липецк" была признана лучшей особой экономической зона промышленно-производственного типа в России. Этот статус она получала дважды – в 2022 и в 2024 годах. На данный момент здесь зарегистрировано 67 резидентов, объем вложенных инвестиций – более 120 миллиардов рублей, объем произведенной продукции – свыше 470 миллиардов рублей, объем налоговых отчислений – 28,7 миллиарда рублей. Пять предприятий находятся в стадии строительства, столько же расширяют свои производства. Артамонов подчеркнул, что сегодня ОЭЗ "Липецк" делает ставку на подготовку специалистов будущего. Студенты проходят практику на предприятиях ОЭЗ, многие потом приходят устраиваться на работу. "Наше сотрудничество с резидентами выходит на новый уровень – компании совместно с регионом готовят кадры, вкладываются в развитие материальной базы колледжей и техникумов. А это значит, что молодые специалисты будут востребованы на современных предприятиях", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250811/artamonov-2034560502.html

россия

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь артамонов, россия, липецкая область