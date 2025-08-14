Продукцию более чем на 470 миллиардов рублей произвели в ОЭЗ "Липецк"

Рейтинг@Mail.ru
17:12 14.08.2025
ЛИПЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Продукции более чем на 470 миллиардов рублей произведено в особой экономической зоне "Липецк" с момента ее основания, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он поздравил ОЭЗ "Липецк" с 19-летием со дня образования и отметил ее значимость для региона и страны. Артамонов рассказал, что по итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России ОЭЗ "Липецк" была признана лучшей особой экономической зона промышленно-производственного типа в России. Этот статус она получала дважды – в 2022 и в 2024 годах. На данный момент здесь зарегистрировано 67 резидентов, объем вложенных инвестиций – более 120 миллиардов рублей, объем произведенной продукции – свыше 470 миллиардов рублей, объем налоговых отчислений – 28,7 миллиарда рублей. Пять предприятий находятся в стадии строительства, столько же расширяют свои производства. Артамонов подчеркнул, что сегодня ОЭЗ "Липецк" делает ставку на подготовку специалистов будущего. Студенты проходят практику на предприятиях ОЭЗ, многие потом приходят устраиваться на работу. "Наше сотрудничество с резидентами выходит на новый уровень – компании совместно с регионом готовят кадры, вкладываются в развитие материальной базы колледжей и техникумов. А это значит, что молодые специалисты будут востребованы на современных предприятиях", – сказал Артамонов.
игорь артамонов, россия, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Продукции более чем на 470 миллиардов рублей произведено в особой экономической зоне "Липецк" с момента ее основания, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он поздравил ОЭЗ "Липецк" с 19-летием со дня образования и отметил ее значимость для региона и страны.
Артамонов рассказал, что по итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России ОЭЗ "Липецк" была признана лучшей особой экономической зона промышленно-производственного типа в России. Этот статус она получала дважды – в 2022 и в 2024 годах. На данный момент здесь зарегистрировано 67 резидентов, объем вложенных инвестиций – более 120 миллиардов рублей, объем произведенной продукции – свыше 470 миллиардов рублей, объем налоговых отчислений – 28,7 миллиарда рублей. Пять предприятий находятся в стадии строительства, столько же расширяют свои производства.
Артамонов подчеркнул, что сегодня ОЭЗ "Липецк" делает ставку на подготовку специалистов будущего. Студенты проходят практику на предприятиях ОЭЗ, многие потом приходят устраиваться на работу.
"Наше сотрудничество с резидентами выходит на новый уровень – компании совместно с регионом готовят кадры, вкладываются в развитие материальной базы колледжей и техникумов. А это значит, что молодые специалисты будут востребованы на современных предприятиях", – сказал Артамонов.
