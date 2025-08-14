https://ria.ru/20250814/liksutov-2035200784.html

Ликсутов: объем выпуска спортивных товаров вырос в Москве на 74,4%

Ликсутов: объем выпуска спортивных товаров вырос в Москве на 74,4% - РИА Новости, 14.08.2025

Ликсутов: объем выпуска спортивных товаров вырос в Москве на 74,4%

Объем выпуска спортивных товаров вырос на 74,4% в Москве за первое полугодие этого года по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Объем выпуска спортивных товаров вырос на 74,4% в Москве за первое полугодие этого года по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, в столице выпускается широкий ассортимент продукции: от туристической одежды до высококачественной экипировки и снаряжения."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичная промышленность производит всю необходимую продукцию для жителей города, в том числе и для занятия спортом. Благодаря мерам поддержки компании последовательно увеличивают мощности, улучшают качество продукции и расширяют ассортимент", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Также столичные производители спортивных товаров активно внедряют новые технологии, используют экологичные материалы и разрабатывают инновационные решения."Столичные производители товаров для спорта и здорового образа жизни особое внимание уделяют контролю качества материалов и готовых изделий, а также функциональному совершенствованию продукции. Это положительно сказывается на спросе, что подтверждают цифры", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Он указал, что с начала года компании в три раза увеличили поставки по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а сумма отгрузки составила свыше 2,1 миллиарда рублей.Так, компания "Сплав" занимается выпуском туристической одежды и снаряжения. Предприятие использует в производстве передовые технологии и современные материалы. Например, мембранную ткань, которая защищает от осадков и одновременно позволяет телу "дышать", не создавая парникового эффекта. Также применяется полиэстеровое волокно, которое повышает ветроустойчивость и улучшает теплоизоляционные свойства материалов. На предприятии работают модельно-конструкторское бюро и испытательные лаборатории. Таким образом, образцы материалов тестируются на механическое воздействие, водостойкость, воздухо- и паропроницаемость.Компания "Ветер спорт" выпускает технологичную экипировку для велоспорта, бега и триатлона: от универсальных моделей до профессиональных линеек, рассчитанных на экстремальные нагрузки. Кроме двух инновационных производственных площадок в столице в компании есть свой отдел исследований и разработок. Это позволяет использовать самые передовые технологии и создавать продукты уровня мировых лидеров рынка. Изделия проходят строгий контроль качества, в том числе в реальных условиях эксплуатации, перед запуском в серийное производство.Другая компания RamaYoga выпускает товары для йоги и спорта из экологически чистых материалов. Продукция столичного предприятия была включена в реестр Минпромторгом. На данный момент компания активно развивается и готовится к расширению производства, а также ассортимента товарами для фитнеса.Еще одно предприятие "Академия-Т" выпускает спортивное и функциональное питание, а также БАДы на основе собственных научных исследований и разработок. Производство и лаборатория находятся на площадке "Технополис Москва" и занимает около 1,5 тысячи квадратных метров. Компания осуществляет полный цикл производства. Например, подбирает сырье, прорабатывает формулу продукта и создает прототип в лаборатории. Каждый год предприятие производит свыше 650 тысяч единиц продукции. Так, сотрудники компании получили более 30 патентов и выпустили порядка 400 научных публикаций с момента основания в 1994 году.

москва

2025

Новости

