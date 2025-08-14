На юге Китая выявили восемь случаев заражения лихорадкой чикунгунья
В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР выявили 8 случаев лихорадки чикунгунья
Комар. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Врачи выявили восемь случав заражения лихорадкой чикунгунья в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР, сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний района Цинсю города Наньнин в четверг.
В среду китайская газета Global Times сообщила, что Гуанси-Чжуанский автономный район официально отнесен к зоне высокого риска распространения лихорадки чикунгунья.
"В ходе проверки случаев заболевания было обнаружено восемь случаев лихорадки чикунгунья, заболевшие переносят ее в легкой форме и в настоящее время получают медицинскую помощь", - говорится в заявлении центра в соцсети WeChat.
Ранее власти сообщали, что в соседней провинции Гуандун зарегистрировано более 8600 случаев заражения лихорадкой.
Главный эксперт по профилактике инфекционных болезней из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь ранее отмечал, что ключ к эффективной профилактике лихорадки - это очистка стоячей воды, уничтожение взрослых комаров и предотвращение укусов.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что лихорадка чикунгунья в Китае поддается контролю и профилактике, подчеркнув, что китайская сторона продолжит обеспечивать комфорт и безопасность для иностранных туристов.
В пресс-службе Российского союза туриндустрии ранее заявили, что страховые компании не фиксируют случаев заражения лихорадкой чикунгунья среди российских туристов в Китае.
Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.