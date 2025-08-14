https://ria.ru/20250814/kurskaya-2035237285.html
В Курской области женщина оказалась под завалами после атаки ВСУ
В Курской области женщина оказалась под завалами после атаки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2025
В Курской области женщина оказалась под завалами после атаки ВСУ
Женщина оказалась под завалами частного дома после атаки ВСУ в курском Глушковском районе, с травмами, переломами и ссадинами она доставлена в больницу, сообщил РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:12:00+03:00
2025-08-14T13:12:00+03:00
2025-08-14T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Женщина оказалась под завалами частного дома после атаки ВСУ в курском Глушковском районе, с травмами, переломами и ссадинами она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные подлые преступления ВСУ. Вчера поздно вечером враг атаковал частный дом в селе Кульбаки Глушковского района. В результате удара дом повреждён, под завалами оказалась 56-летняя женщина. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины головы, повреждение правого глаза, перелом правой лучевой кости", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что пострадавшую доставили в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить женщину на ноги. Желаю скорейшей поправки! Вновь прошу всех воздержаться от возвращения в приграничье: атаки врага продолжаются! Пожалуйста, берегите себя!" - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области женщина оказалась под завалами после атаки ВСУ
Хинштейн: женщина получила травмы из-за атаки ВСУ по дому в Глушковском районе