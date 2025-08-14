https://ria.ru/20250814/kurskaya-2035237285.html

В Курской области женщина оказалась под завалами после атаки ВСУ

14.08.2025

КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Женщина оказалась под завалами частного дома после атаки ВСУ в курском Глушковском районе, с травмами, переломами и ссадинами она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные подлые преступления ВСУ. Вчера поздно вечером враг атаковал частный дом в селе Кульбаки Глушковского района. В результате удара дом повреждён, под завалами оказалась 56-летняя женщина. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины головы, повреждение правого глаза, перелом правой лучевой кости", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что пострадавшую доставили в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить женщину на ноги. Желаю скорейшей поправки! Вновь прошу всех воздержаться от возвращения в приграничье: атаки врага продолжаются! Пожалуйста, берегите себя!" - добавил врио губернатора региона.

