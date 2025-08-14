Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на вопрос о совместной пресс-конференции с Путиным
17:22 14.08.2025 (обновлено: 17:31 14.08.2025)
Трамп ответил на вопрос о совместной пресс-конференции с Путиным
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что намерен провести совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам предстоящих переговоров в Аляске, но допустил такую возможность, назвав её "неплохой"."Я собираюсь провести пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы об этом даже не говорили. Думаю, было бы неплохо сначала сделать совместную, а потом отдельно. Что-то в этом роде. А если встреча пройдёт неудачно - просто проведу пресс-конференцию и вернусь в Вашингтон", - сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News Radio.
Трамп ответил на вопрос о совместной пресс-конференции с Путиным

Трамп отказался подтвердить проведение совместной пресс-конференции с Путиным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что намерен провести совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам предстоящих переговоров в Аляске, но допустил такую возможность, назвав её "неплохой".
"Я собираюсь провести пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы об этом даже не говорили. Думаю, было бы неплохо сначала сделать совместную, а потом отдельно. Что-то в этом роде. А если встреча пройдёт неудачно - просто проведу пресс-конференцию и вернусь в Вашингтон", - сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News Radio.
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
