Трамп ответил на вопрос о совместной пресс-конференции с Путиным

Трамп ответил на вопрос о совместной пресс-конференции с Путиным

Трамп ответил на вопрос о совместной пресс-конференции с Путиным

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что намерен провести совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:22:00+03:00

2025-08-14T17:22:00+03:00

2025-08-14T17:31:00+03:00

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что намерен провести совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам предстоящих переговоров в Аляске, но допустил такую возможность, назвав её "неплохой"."Я собираюсь провести пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы об этом даже не говорили. Думаю, было бы неплохо сначала сделать совместную, а потом отдельно. Что-то в этом роде. А если встреча пройдёт неудачно - просто проведу пресс-конференцию и вернусь в Вашингтон", - сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News Radio.

