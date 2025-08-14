https://ria.ru/20250814/konferentsiya-2035325554.html
Трамп ответил на вопрос о совместной пресс-конференции с Путиным
Трамп ответил на вопрос о совместной пресс-конференции с Путиным - РИА Новости, 14.08.2025
Трамп ответил на вопрос о совместной пресс-конференции с Путиным
Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что намерен провести совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам... РИА Новости, 14.08.2025
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что намерен провести совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам предстоящих переговоров в Аляске, но допустил такую возможность, назвав её "неплохой"."Я собираюсь провести пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы об этом даже не говорили. Думаю, было бы неплохо сначала сделать совместную, а потом отдельно. Что-то в этом роде. А если встреча пройдёт неудачно - просто проведу пресс-конференцию и вернусь в Вашингтон", - сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News Radio.
