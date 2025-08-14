https://ria.ru/20250814/komandovanie-2035395279.html

Российские военнопленные поблагодарили командование за поддержку

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, выразили благодарность своему командованию, а также федеральным органам власти за поддержку, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг 84 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен российская сторона передала 84 военнопленных ВСУ. "Мы очень рады за поддержу нашего президента, верховного нашего главнокомандующего, наших всех федеральных органов власти.... Мы сами жители Московской области. Я из Сергиева Посада.... Только слова благодарности за то, что поддержали нас, верили в нас, мы тоже верили, что наша Родина нас не забудет", - рассказал агентству военнослужащий Дмитрий Карпов. Еще один вернувшийся из плена военнослужащий Виталий признался, что очень рад вернуться домой и хочет увидеть своего ребенка и семью. Другой российский боец Андрей Евсеенко родом из Севастополя, он рассказал, что до СВО занимался туристическим бизнесом и, возможно, теперь вернется к своему любимому делу. "Все классно, все хорошо, спасибо нашему главнокомандующему, представителям Минобороны, все, кто принимал участие в моей судьбе, также отдельная благодарность (главе Крыма Сергею - ред.) Аксенову... Я по всему скучал.. по своему любимому городу скучал, я из Севастополя, по родителям, по собаке... Раньше я занимался экскурсиями - туристический бизнес. Дай Бог, чтобы продолжить этим всем заниматься", - сказал Евсеенко. Все бойцы также отметили, что очень соскучились по дому. Некоторые из них рассказали, что планируют заняться учебой после прибытия домой, а затем вернуться в строй.

