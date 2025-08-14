Рейтинг@Mail.ru
Российские военнопленные поблагодарили командование за поддержку
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 14.08.2025
Российские военнопленные поблагодарили командование за поддержку
специальная военная операция на украине
севастополь
московская область (подмосковье)
сергиев посад
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, выразили благодарность своему командованию, а также федеральным органам власти за поддержку, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг 84 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен российская сторона передала 84 военнопленных ВСУ. "Мы очень рады за поддержу нашего президента, верховного нашего главнокомандующего, наших всех федеральных органов власти.... Мы сами жители Московской области. Я из Сергиева Посада.... Только слова благодарности за то, что поддержали нас, верили в нас, мы тоже верили, что наша Родина нас не забудет", - рассказал агентству военнослужащий Дмитрий Карпов. Еще один вернувшийся из плена военнослужащий Виталий признался, что очень рад вернуться домой и хочет увидеть своего ребенка и семью. Другой российский боец Андрей Евсеенко родом из Севастополя, он рассказал, что до СВО занимался туристическим бизнесом и, возможно, теперь вернется к своему любимому делу. "Все классно, все хорошо, спасибо нашему главнокомандующему, представителям Минобороны, все, кто принимал участие в моей судьбе, также отдельная благодарность (главе Крыма Сергею - ред.) Аксенову... Я по всему скучал.. по своему любимому городу скучал, я из Севастополя, по родителям, по собаке... Раньше я занимался экскурсиями - туристический бизнес. Дай Бог, чтобы продолжить этим всем заниматься", - сказал Евсеенко. Все бойцы также отметили, что очень соскучились по дому. Некоторые из них рассказали, что планируют заняться учебой после прибытия домой, а затем вернуться в строй.
севастополь
московская область (подмосковье)
сергиев посад
севастополь, московская область (подмосковье), сергиев посад, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военнопленные поблагодарили командование за поддержку

Российские военнослужащие, вернувшиеся с Украины, поблагодарили командование

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, выразили благодарность своему командованию, а также федеральным органам власти за поддержку, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг 84 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен российская сторона передала 84 военнопленных ВСУ.
Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год
24 мая, 17:56
"Мы очень рады за поддержу нашего президента, верховного нашего главнокомандующего, наших всех федеральных органов власти.... Мы сами жители Московской области. Я из Сергиева Посада.... Только слова благодарности за то, что поддержали нас, верили в нас, мы тоже верили, что наша Родина нас не забудет", - рассказал агентству военнослужащий Дмитрий Карпов.
Еще один вернувшийся из плена военнослужащий Виталий признался, что очень рад вернуться домой и хочет увидеть своего ребенка и семью.
Другой российский боец Андрей Евсеенко родом из Севастополя, он рассказал, что до СВО занимался туристическим бизнесом и, возможно, теперь вернется к своему любимому делу.
"Все классно, все хорошо, спасибо нашему главнокомандующему, представителям Минобороны, все, кто принимал участие в моей судьбе, также отдельная благодарность (главе Крыма Сергею - ред.) Аксенову... Я по всему скучал.. по своему любимому городу скучал, я из Севастополя, по родителям, по собаке... Раньше я занимался экскурсиями - туристический бизнес. Дай Бог, чтобы продолжить этим всем заниматься", - сказал Евсеенко.
Все бойцы также отметили, что очень соскучились по дому. Некоторые из них рассказали, что планируют заняться учебой после прибытия домой, а затем вернуться в строй.
Сынок, потерпи, скоро дома буду. Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными
19 июня, 16:42
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
