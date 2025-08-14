Рейтинг@Mail.ru
Компания Киркорова задолжала 68 тысяч рублей
17:48 14.08.2025
Компания Киркорова задолжала 68 тысяч рублей
Компания Киркорова задолжала 68 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2025
Компания Киркорова задолжала 68 тысяч рублей
Компания певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", находящаяся в процессе ликвидации, задолжала более 68 тысяч рублей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 14.08.2025
москва
россия
филипп киркоров
культура
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Компания певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", находящаяся в процессе ликвидации, задолжала более 68 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами. По данным приставов, с апреля по август 2025 года на компанию возбудили три исполнительных производства, предметом которых стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и "госпошлина, присужденная судом". Общая сумма долга составляет более 68 тысяч рублей. При этом, по данным из регистрационных документов, с июня фирма находится в процессе ликвидации. Кроме того, по информации сервиса "БИР-Аналитик", с июня 2022 года счета компании блокировали 11 раз, последний - в конце июля 2025 года. Причина блокировки - "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Ранее РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "Контур. Фокус" сообщало, что ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" будет исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о компании. Фирма была зарегистрирована 9 августа 2019 года, Киркорову принадлежит 90% компании. Также РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы сообщало, что Арбитражный суд Москвы взыскал 9,5 тысячи рублей с ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" за непредоставление сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
москва
россия
москва, россия, филипп киркоров, культура
Москва, Россия, Филипп Киркоров, Культура
Компания Киркорова задолжала 68 тысяч рублей

Компания Филиппа Киркорова задолжала более 68 тысяч рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Компания певца Филиппа Киркорова ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", находящаяся в процессе ликвидации, задолжала более 68 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами.
По данным приставов, с апреля по август 2025 года на компанию возбудили три исполнительных производства, предметом которых стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и "госпошлина, присужденная судом". Общая сумма долга составляет более 68 тысяч рублей.
При этом, по данным из регистрационных документов, с июня фирма находится в процессе ликвидации.
Кроме того, по информации сервиса "БИР-Аналитик", с июня 2022 года счета компании блокировали 11 раз, последний - в конце июля 2025 года. Причина блокировки - "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные системы проверки контрагентов "Контур. Фокус" сообщало, что ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" будет исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о компании. Фирма была зарегистрирована 9 августа 2019 года, Киркорову принадлежит 90% компании.
Также РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы сообщало, что Арбитражный суд Москвы взыскал 9,5 тысячи рублей с ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" за непредоставление сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
МоскваРоссияФилипп КиркоровКультура
 
 
